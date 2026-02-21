我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊，今（21）日在主場迎戰背靠背出賽的布魯克林籃網。儘管雷霆此役少了一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯 （Jalen Williams）等主力，但憑藉著強悍的防守與團隊攻勢，在二、三兩節爆發多次激烈衝突下，終場仍以105：86輕取籃網，賞給對手3連敗，並持續緊追底特律活塞，爭奪全聯盟戰績第一的寶座。首節比賽雷霆手感冰冷，全隊22投僅6中，首節結束暫時以21：23落後。然而進入次節，雷霆防守端徹底鎖死籃網，打出一波10：0的高潮扭轉局勢。期間威廉斯（Jaylin Williams）與籃網曼恩（Terance Mann）爆發肢體衝突，分別被判掩護犯規與技術犯規。雷霆單節打出29：10的殘暴比分，半場結束以50：33領先。雙方易籃再戰後，籃網試圖反撲，單節轟下34分，一度將分差縮小至10分。此時場上火藥味再起，克洛尼（Noah Clowney）與卡魯索（Alex Caruso）發生衝突各吃下一記T（技術犯規）。隨後雷霆穩住陣腳，帶著10分領先進入末節。第四節比賽，雷霆新同學麥凱恩（Jared McCain）展現神射本領，單場攻下21分創下加盟雷霆後的新高。雖然比賽中段托皮奇（Nikola Topic）因擊中波特（Jontay Porter）臉部被判一級惡意犯規，但仍難掩雷霆多點開花的攻勢。隨著分差拉開至20分，比賽提前失去懸念。終場雷霆以105：86獲勝，戰績持續領跑西區，與東區霸主活塞的「龍頭之爭」進入白熱化。數據方面，雷霆新同學麥凱恩替補出發砍下21分、4籃板，是加盟雷霆後的新高，中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）穩定貢獻15分、7籃板，哈爾騰施泰因（Isaiah Hartenstein）則挹注10分、8籃板及2阻攻。籃網則是波特空砍全場最高的22分、9 籃板及 5 助攻。籃網輸球主因在於外線徹底失準，全場三分球32投僅5中。