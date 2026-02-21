我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士隊今日（21日）作客夏洛特光譜中心，與黃蜂隊展開一場激烈拉鋸戰。儘管上半場雙方分差僅在個位數徘徊，但騎士隊憑藉哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）的高效發揮，在決勝節穩住陣腳，最終以擊敗黃蜂，成功帶走勝利，延續近期的一波七連勝。比賽首節，騎士隊迅速反客為主，哈登展現了頂級的組織視野，頻頻利用擋拆助攻艾倫（Jarrett Allen）在籃下取分，並與米契爾合力飆進外線。騎士隊一度建立起雙位數的領先。然而，黃蜂隊在第二節展開反擊，小將克努佩爾（Kon Knueppel）與鮑爾連續命中三分彈，成功帶動主場氣勢，讓騎士隊在上半場結束時僅以、6分領先的微幅優勢進入更衣室。易籃後，黃蜂隊一度在第三節末段靠著快速轉換進攻將比分追平。進入決勝節，騎士隊展現老練的比賽經驗，哈登多次強攻對手禁區得手，全場攻下；而米契爾則在關鍵時刻挺身而出，不僅貢獻，更在比賽倒數階段穩穩罰進關鍵罰球，徹底粉碎黃蜂隊的反撲希望。黃蜂隊雖有鮑爾砍下小將轟下全場最高的，仍無力回天。這場勝利再次證明了騎士隊在交易換取哈登後的「化學反應」正趨於完美。哈登的到來釋放了米契爾的得分壓力，也讓球隊在關鍵時刻多了一個穩定的組織核心。騎士隊目前戰績穩步上升，隨著全隊配合日益默契，他們已展現出挑戰塞爾提克等強權、衝擊東區第一的爭冠氣勢。