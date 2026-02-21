我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰WBC經典賽，中華隊將於26日、27日在台北大巨蛋與軟銀、日本火腿進行交流賽。（圖／悍創運動行銷提供）

效力於日職福岡軟銀鷹隊的台灣王牌投手徐若熙，昨（20）日在宮崎春訓營展現了加盟以來的最強狀態。隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）進入倒數兩週，這位擁有158公里球速的右投，在球團「速成班」的協助下，成功找回2024賽季的巔峰投球感覺，其表現令軟銀首席投手教練倉野信次大讚：「這是迄今為止呈現的最佳狀態！」徐若熙在春訓初期曾因狀態調整面臨壓力，但在軟銀管理層的精密協助下，近期在投球姿勢的修正上取得突破。昨日牛棚練投，徐若熙展現出的球威與軌跡與先前截然不同，讓場邊觀看的倉野教練及球團官員紛紛點頭表示欣慰。一向自我要求極高、鮮少流露滿足感的徐若熙，今日也難得放鬆表示：「感覺狀態正在恢復，親身經歷這一切就是最大的收穫。」身為台灣球界公認的「瑰寶」，徐若熙深知自己肩負兩大重任：帶領中華隊在WBC突圍，以及幫助軟銀鷹實現洋聯三連霸。他強調：「我想找回2024年的狀態。」希望以最完美的姿態支持中華隊，並順利適應NPB的高強度競爭。日媒分析，徐若熙的調整進度，將直接決定中華隊在本次WBC的天花板。值得關注的是，軟銀原計畫讓徐若熙在22、23日對陣日本武士隊的告別賽中完成海外首秀，但最終尊重球員本人意願，將時間微調至登場。這場意義非凡的處女秀，對手竟是徐若熙即將效力的「中華隊」。屆時，這位軟銀新王牌將以對手身份考驗國家隊打線，這場「台灣內戰」勢必成為全台棒球迷的關注焦點。