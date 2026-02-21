我是廣告 請繼續往下閱讀

▲晚安小雞粉絲專頁宣佈他正在跑出獄程序，即將從柬埔寨返台。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

▲晚安小雞粉專小編留言指出，外界猜測晚安小雞已經抵台，但實際上是還在跑流程，尚未返台。（圖／翻攝自晚安小雞臉書）

在臉書上有28萬粉絲的網紅「晚安小雞」和同夥阿鬧，因拍攝造假影片被關柬埔寨2年，隨著刑期即將屆滿，晚安小雞的臉書粉專宣布最新動態，透露他目前正在跑出獄程序，並且預告時間到了就會返台。貼文中也透露他的感慨心情，「有些結果，是自己造成的，不能怪任何人，以前的自己已回不去了。」坦承錯誤並感謝粉絲相挺 會把每一步走好根據晚安小雞粉專最新貼文，是一張過去被大批粉絲簇擁的街頭合照，貼文中寫道：「以前的照片，有許多笑聲；現在的畫面，比以前安靜。盛況是真的，低谷也是真的。」粉專上的貼文指出，晚安小雞認為，有些結果是自己造成的，不能怪任何人。經歷了這段海外的鐵窗歲月，他表示現在至少知道該怎麼把每一步走好，並向一路不離不棄的粉絲道謝：「現在留下來的每一個人，我都會更加珍惜」。面對外傳晚安小雞其實已經偷偷入境的傳言，粉專小編也在留言區闢謠，強調他目前還沒回國，但請大家不用擔心，時間到了那個男人返台。回顧造假風波 為流量自導自演遭重判回顧整起案件，是始於2024年2月，當時晚安小雞與同夥阿鬧前往柬埔寨西哈努克省開直播，設計了「被毆打、被控制、遭追逐」橋段，對外聲稱遭不明人士綁架。由於假訊息在短時間內瘋傳，引發官方關注並認為會影響旅遊治安觀感。柬國警方介入調查後，確認整起事件純屬自編自演，兩人隨即遭逮捕。西哈努克省初級法院審理後認定，兩人的行為觸犯「煽動製造社會恐慌」與「擾亂公共秩序」，因情節重大依法從重量刑，各判處2年有期徒刑。判決結果一出，讓不少原先支持的粉絲態度出現大轉變，認為網紅為求流量做過頭，兩人簡直丟台灣人的臉。出獄後去向成謎？外交部曾發聲：爭取遣返台灣隨著刑期即將屆滿，晚安小雞與阿鬧出獄後的動向成為外界討論焦點。依國際慣例通常會被遣返回原國籍地，但外傳恐被遣送至中國。對此，外交部發言人蕭光偉對外表示，將請柬國政府依國籍管轄原則，將我國人士遣送返台，並持續提供必要的協助。