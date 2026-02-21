我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊繡惠（如圖）與家人飛往日本沖繩度假，9個人吃一頓海產就花費2萬元台幣。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

楊繡惠沖繩吃海鮮狂噴2萬元！火大罵：不如在台灣吃

▲楊繡惠（如圖）發文直呼：「這樣我在台灣吃就好了啊，誰跟我說沖繩海鮮很便宜的！」（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

60歲女星楊繡惠以直率敢言作風活躍於螢光幕前，深受觀眾喜愛，趁著農曆春節連假，她與家人飛往日本沖繩度假，本來期待品嚐物美價廉的海鮮，沒想到結帳金額卻讓她傻眼，9個人吃一頓海產就花費2萬元台幣，忍不住發文自嘲成了「台灣盤子」，楊繡惠火大開轟：「這樣我在台灣吃就好了啊，誰跟我說沖繩海鮮很便宜的！」這段真實插曲迅速引發熱議。楊繡惠在社群分享赴日本沖繩近況，並曬出大嗑海鮮的照片，畫面中她雙手捧著臉頰，開心看著桌上豐盛的生魚片拼盤、鮮活螃蟹與碩大帝王蟹，神情十分雀躍，然而這頓完美的饗宴，卻在買單那一刻美好破滅，事後楊繡惠無奈吐露心聲，幽默要大家看清楚，「你們知道真的台灣盤子長怎樣嗎？照過來！」為了還原真相，楊繡惠大方公開計價明細，指出光是挑選新鮮海產的本體費用，就高達8萬8千日幣（約新台幣1萬7千元），更讓她錯愕的是，店家竟藏著未事先說明的額外收費，當將選好的海鮮拿去請人代客烹調時，每三道菜還得再被加收550日幣（約新台幣111元）料理費，楊繡惠對此感到不得其解。楊繡惠透露，零零總總加起來，一行9個人吃完這頓飯，總共噴了2萬多元台幣，忍不住直呼：「這樣我在台灣吃就好了啊，誰跟我說沖繩海鮮很便宜的！」貼文一出，引來粉絲打氣安撫，認為出國旅遊就是花錢買經驗，最重要的是難得帶家人同遊，只要長輩吃得盡興，這份相聚回憶才是無價，互動溫馨。