▲丁噹為4月在高雄的演唱會，提前先到捷運站開唱暖身。（圖／相信音樂提供）

歌手丁噹即將在4月重返高雄巨蛋開唱，春節期間她提前南下感受港都魅力，還零偽裝搭高雄捷運、當導遊，沒想到車廂內的乘客全在滑手機，大家沉浸在自己的螢幕世界裡，竟完全沒人發現天后就在身旁。有粉絲扼腕表示，真的不能一直滑手機，「錯過真的會後悔一輩子！」為了迎接即將到來的《夜遊》夜未眠巡迴演唱會，丁噹拍攝了影片，也變身導遊帶領歌迷熟悉高雄。在影片中，丁噹零偽裝搭高雄捷運、當導遊，一路從左營高鐵站詳細解說如何前往高雄巨蛋。但沿途路過的乘客全在滑手機，竟完全沒人發現大明星就站在身旁。這逗趣的反差畫面，也讓粉絲互相提醒，以後搭捷運真的不能再當低頭族了。除了拍攝超接地氣的捷運搭乘教學影片，丁噹日前也帶著橫掃各大排行榜的新專輯《愛了100萬次的我》，擔任「一日情歌站長」。活動現場吸引滿滿人潮，她一連獻唱〈我愛他〉、〈平凡相依〉到新歌〈曾經如今〉等多首金曲，捷運站變成大型KTV。在全場熱情的安可聲中，她寵粉加碼演唱〈花火〉，讓台下觀眾聽得如痴如醉。她也預告4月18日的高雄巨蛋演唱會將採用環形舞台設計，屆時一定會走下台與歌迷「零距離」親密互動。近來深入感受高雄魅力的丁噹，足跡遍布高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、年貨大街以及知名地標龍虎塔。活動時，她看著台下許多拖著行李箱駐足聽她唱歌的旅客，丁噹感性回憶起當年自己離家出走在外打拚的時光，對於能在大家回家的路途中唱歌相伴感到非常開心。在春節期間充滿電的她，也將全力備戰高雄巨蛋演唱會，準備帶給歌迷最難忘的一夜。