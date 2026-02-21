我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2005年開設點水樓江浙料理餐廳在南京東路上的首家店，後續也成為鼎泰豐之外，受到國內外食客愛戴的小籠包品牌。（圖／翻攝點水樓官網www.dianshuilou.com.tw/）

南僑集團發布聲明，南僑控股公司董事長、南僑集團會長陳飛龍數十年如一日工作視事，2月12日在家人的陪伴下，安詳辭世，享耆壽90歲。南僑集團以水晶肥皂起家，後來橫跨到食品業、餐飲業等事業，家喻戶曉的杜老爺曠世奇派、可口奶滋，以及餐飲點水樓江浙料理都是其旗下品牌。南僑聲明指出，如聞擲地有聲之遠颺，如沐春風化雨之驟冷，凡往來交遊的摯親尊友和南僑集團全體同仁，莫不深感沉痛與不捨。陳飛龍會長65年來帶領南僑，勇敢跨越產業領域，不畏逆境迎難而上，開創了南僑前所未有的榮景。南僑集團創始於1952年，始於陳飛龍父親陳其志聯合菲律賓華僑投資由印尼華僑創辦的南僑工業，最初以生產「南僑水晶肥皂」為主，成為當時台灣常見的洗滌產品；1971年與日本Mi Yo Shi株式會社技術合作，生產烘焙用油脂產品。1974年，陳飛龍接下家族事業，成為南僑化工董事長；1984年與美國寶鹼公司合資成立「寶僑家品股份有限公司」，生產銷售好自在衛生棉、代理銷售歐蕾、海倫仙度絲、幫寶適紙尿褲。而在1986年，南僑投資收購可口公司，所生產的歐斯麥併入「可口奶滋」的可口企業，搶進台灣餅乾版圖。而也在1988年與香港牛奶公司 ( Dairy Farm ) 合作成立「國際皇家乳品股份有限公司」，生產杜老爺品牌系列產品，包括曠世奇派、米麻淇冰淇淋都成為國人搶手產品。隨後陳飛龍也涉足餐飲業，1996年與德國 Paulaner 集團技術合作，開設「上海寶萊納花園啤酒餐廳」，並在2005年開設點水樓江浙料理餐廳在南京東路上的首家店，後續也成為鼎泰豐之外，受到國內外食客愛戴的小籠包品牌。而南僑集團也不僅僅在台灣發展，南僑佈局海外市場第一據點為泰南僑，於 1990 年設廠泰國萬磅，並於 2019 年投資 5 年 50 億興建第二智慧工廠；1996 年設生產基地於天津，生產食品烘焙油脂，為中高端市場領導品牌，並於 2007 年興建廣州生產基地，於 2016 年開設上海綜合食品廠一廠與二廠；2021年，南僑上海A股掛牌上市，為台灣首家A股掛牌上市食品企業。陳飛龍也曾創辦廣告公司，投資藝人張小燕主持的華視綜藝節目《綜藝一百》；政治領域，親民黨曾於2001年提名其擔任全國不分區立法委員，但未進入當選名單。劉松藩於2004年辭職後，曾遞補其半年之任期，擔任不分區立法委員。