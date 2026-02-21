2026農曆春節9天連假進入尾聲，許多人已從中南部的阿公阿嬤家離開，準備上班上課，「收假症候群」也悄悄找上門，帶來難以言喻的失落感。不過，近日一名網友在 Threads 發文感嘆：「收假時總會想到阿公阿嬤要怎麼面對突然變安靜的家？」貼文曝光後，引發超過6萬人共鳴：「真的看不得長輩落寞的神情。」
「阿嬤哭著說又要一個人了」！過年收假最催淚的一幕
一名網友在Threads發文感慨，過年返鄉結束後，「每次過完年都在想，阿公阿嬤要怎麼面對突然變安靜的家？」這種從熱鬧嘈雜回歸平靜的強烈反差，讓人特別揪心。
貼文引發超過6萬名網友熱烈討論，眾人也紛紛分享自家長輩的真實反應：「阿公帶著快哭的表情目送我們離開」、「外公越接近開工日，臉上的笑容就越來越少」、「以前大家離開時，阿嬤都會小聲說：家裡又要變安靜了。」種種細節描繪出長輩對團圓的眷戀，以及面對孤獨時的無奈。
不過，也有人提出不同觀點安慰大家：「說不定阿嬤其實鬆了一口氣，這群屁孩終於回去了」、「阿嬤家平常垃圾兩天倒一次，過年期間兩天都倒不完XD」、「我服務的長輩都說快累死了，其實他們也有自己的生活節奏。」
不只年輕人有「收假症候群」！心理師揭關心長輩5招：有效緩和變化
事實上，不只年輕人，連長輩其實也有收假症候群！苗栗醫院神經內科臨床心理師劉怡君指出，民眾在長假結束後常有適應困難，對長輩而言，子孫離家後的環境劇同樣也會引發落寞情緒。對於患有認知障礙的長者，這種變化甚至可能導致情緒暴躁、作息混亂或健忘加劇。
為了幫助長輩順利度過收假後的失落期，劉怡君心理師建議以下 5 個暖心招式：
提前預告，做好心理建設：
在假期結束前幾天，反覆提醒長輩子女何時會回崗位工作，讓長者有心理準備，避免突如其來的告別感。
階梯式陪伴，淡化落差：
若條件允許，家中子女可安排分批返回，避免所有人在同一天撤離，讓家中的熱鬧程度緩步下降，降低情緒波動。
增加視訊與電話聯繫：
回到工作崗位後，第一週應增加撥打電話或視訊的頻率。即便只是簡單的關心，也能讓長輩感受到支持，降低被遺棄的孤獨感。
維持規律作息：
與長輩同住的照顧者應盡可能協助長輩恢復日常步調，避免過度補眠或作息混亂，讓身心狀態穩定下來。
安排具成就感的活動：
鼓勵長輩參與簡單家務、散步或與鄰居聊天。這些小活動能幫助長輩轉移注意力，讓他們感到自己仍被需要且生活有價值。
資料來源：苗栗醫院
