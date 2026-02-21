我是廣告 請繼續往下閱讀

關稅違憲推翻ART?

學者：美國應不會過分要求

美國最高等法院昨（20）日裁定美國總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的對等關稅政策無效。針對台灣影響層面，中央大學經濟學系教授吳大任今（21）日分析，因為川普馬上就有應對措施，台灣最終還是被課徵12%左右，直接影響有限，但先前對等關稅與各國爭取到傳統產業立足點相同的優勢則消散。吳大任認為，直接影響當然會比較有限，因為川普將在24日援引《貿易法》第122條，對全球課徵10%關稅，而原本出口美國的「最惠國待遇」（MFN）關稅不改變，以台灣為例，原本MFN大概是2%，再加上10%關稅，那就與2月簽署台灣在春節假期前才與美國政府簽署美國對等貿易協定（ART）爭取到12.33%稅率差異不大。其次，影響到台灣的半導體關稅，去年8月6日川普已宣告將對晶片和半導體課徵232條款關稅，稅率更高達100%，已在美國設廠或承諾將在美國設廠製造的晶片和半導體廠商，將可豁免於半導體關稅。吳大任表示，美國高等法院並未判決川普動用232條款部分有違憲，因此還是維持原本狀態。然而，間接影響方面，中國先前遭川普課徵較重的對等關稅及芬太尼關稅，如今只要適用到IEEPA的部分都面臨取消，那麼如果中國關稅降幅比較大，那麼市場上的競爭力相對的未來可能就變得更強。而先前台灣與韓國、日本都爭取15%不疊加關稅，獲得立足點的相同，讓我國長期受到美日、美韓自由貿易協定（ FTA）的傳產得以揚眉吐氣。但如今對等關稅被取消，傳產的喘息機會也稍縱即逝。但吳大任也提及，韓國及日本在產業布局遠比台灣來得多元，像是日本化工、韓國造船、鋼鐵都有一定實力，但台灣較偏重科技業，甚至呈現K型經濟，「他們把關稅談下來，對他們整體的發展來講是比較重要。」另外，目前還不清楚川普要對全球課徵10%關稅，是否會連先前簽定FTA都加上去，或許台灣與競爭對手國還是有齊平空間。對於台灣日前才簽署ART，如今對等關稅遭推翻，是否導致前功盡棄，面臨重新談判窘境，或是美國可能透過後續的貿易手段再要求台灣加碼開放市場？他認為，美國對於台灣最重視的並非稅率或是市場開放，而是很清楚聚焦在半導體產業赴美投資，也就是川普任內全球半導體產能達40%，如今看來台灣這部分配合度高，預料美國正不應該不會太過堅持。但吳大任也提醒，ART有提及，台灣廠商必須赴美投資2500億美元及政府信保2500億美元。當台灣民間廠商大量赴美投資，代表台灣民間投資動能會大量被排擠，連帶導致國內經濟動能下滑，而赴美蓋廠、拉產線都必須從台灣派員去美國，也會造成國內人才出現真空化，對於台灣未來經濟發展將有很大挫折。