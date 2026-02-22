我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊春訓如火如荼展開，球團官方社交平台也頻頻分享選手不為人知的一面。在21日發布的最新官方影片中，工作人員向隊員們提問：「你的手機裡現在有多少則未讀訊息？」大谷翔平的回答展現了他極其自律的性格，只有4-5條而已，不過他的隊友羅哈斯（Miguel Rojas）驚人的「訊息量」則讓全場傻眼。當攝影機對準大谷翔平時，這位日籍超級巨星不假思索地用英文回答：「I think 4 or 5（我想大約 4 到 5 則）。」顯示大谷對於訊息的處理相當迅速，手機畫面維持得非常乾淨。相比之下，同樣來自日本的投手山本由伸則誠實告白自己的未讀訊息量為「75」則。新加盟的韓國選手金慧成（Ha-Seong Kim）檢查手機後給出了「566」則的驚人數字，隨後登場的捕手史密斯（Will Smith）則幽默地隨口喊出「567」則，引發一陣笑聲。未讀簡訊之王 羅哈斯雀屏中選全隊最驚人的數字莫過於內野手羅哈斯。他先是預估「至少600則以上」，但在隨後親自打開手機檢查後，真實數據令在場人員倒抽一口氣：他的 WhatsApp 有 1131 則未讀，一般簡訊則有 412 則，兩者相加總計超過1500則訊息未讀，可說是隊上的「未讀訊息之王」。影片的最後由總教練羅伯斯（Dave Roberts）壓軸登場。他帶著一臉自豪的神情表示：「少於1打（即少於12則）。因為我的回覆速度非常快！」這段趣味影片不僅揭露了球星們的手機使用習慣，也反映出每位選手不同的個性特質。大谷翔平極少的未讀數再次證實了他對於細節掌控的嚴謹，與他在球場上的表現如出一轍。