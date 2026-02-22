我是廣告 請繼續往下閱讀

▲德國演技派女星桑德拉惠勒以《Rose》得到柏林影展最佳主角獎。（圖／摘自 IG@berlinale)

▲阿敏艾波致詞時為巴勒斯坦發聲，贏得台下觀眾歡呼。（圖／摘自 IG@berlinale)

▲瑪莉羅斯奧斯塔得到短片金熊獎，大力為巴勒斯坦與黎巴嫩的孩子們請命，砲轟以色列。（圖／摘自 IG@berlinale）

2026年柏林影展台灣時間今（22）日凌晨舉行頒獎典禮，本屆影展因評審團主席文溫德斯一句：「電影人必須遠離政治。」引發激烈的爭議風暴，頒獎典禮上好幾位獲獎影人輪番嗆以色列、為加薩地區的巴勒斯坦人發聲。曾以《墜惡真相》入圍奧斯卡影后的桑德拉惠勒，憑《Rose》拿下最佳主角銀熊獎，是繼20年前《靈界線》奪柏林影后後再獲肯定，最佳影片金熊獎則由《Yellow Letters》勝出。在歐洲三大影展中，柏林影展向來最關心社會、政治等議題，因而文溫德斯主張「電影應該站在政治的對立面」的言論會招來巨大爭議，被認為「這樣也是一種表態」，尤其地主國德國被認為政府支持以色列，無視他們在加薩地區對巴勒斯坦人的攻擊已經被批評為「種族滅絕」，因而今年獲獎眾家中東地區或有中東血統的導演要接連為巴勒斯坦發聲，台下也有不少支持者高聲歡呼，主持人都難制止。最佳影片《Yellow Letters》描述土耳其的劇場導演和女演員夫妻因為政治因素被迫離鄉背井，一面還要上訴為自己討公道，片中就有濃厚的政治控訴意味，文溫德斯稱這部片有如一則預示不久將來可能發生在自身國家裡的嚇人預兆。而第二大的評審團大獎得獎電影《Salvation》導演阿敏艾波致詞時則提到「加薩的巴勒斯坦人正在最惡劣的情況下垂死生存」，也贏得支持者的熱烈掌聲。得到短片金熊獎的電影《Someday a Child》導演瑪莉羅斯奧斯塔，則表示在加薩地區和她家鄉黎巴嫩的巴勒斯坦小孩，都沒有超能力能保護他們逃過以色列的轟炸，不該有小孩需要擁有超能力，才能在被「否決權」助長、且國際法失靈的種族滅絕中倖存，她嗆道：「過這座金熊獎有任何意義，請讓它代表所有巴勒斯坦和黎巴嫩的孩子們是不容許拿來當談判籌碼的。」聽得台下觀眾情緒沸騰。負責主持典禮的盧森堡女星黛絲瑞諾斯布許一度試圖讓在場情緒激動的群眾們冷靜，強調有許多觀眾在電視機前看頒獎，台上致詞者的言論不代表影展官方的立場，希望能夠減少擦槍走火的可能。最佳主角獎得主桑德拉惠勒在《Rose》扮演在舊時代女扮男裝引發爭議的人物，演出一如以往精湛，被認為有望進軍明年奧斯卡。而其他得主還包括《Queen at Sea》扮演失智老婦的安娜卡德馬歇爾以及演她丈夫的湯姆寇特內一起得到最佳配角獎，片子也奪得評審團獎，最佳導演則頒給《Everyone Digs Bill Evans》格蘭特吉。