▲老高（左）過去拍影片時，小茉（右）都會在一旁陪伴，如今影片卻只剩下他一人的獨白。（圖／老高與小茉Mr & Mrs Gao YouTube）

▲網路上流傳出老高被中國當局追罰約18億元新台幣鉅額的處罰書。（圖／翻攝自X@劉正博士@mokoocn）

YouTuber「老高」昨（21） 日被爆出逃稅醜聞，遭中國開出高達4.15億元人民幣（約新台幣18億元）的罰單，引起外界關注。X上更有消息稱，老高的妻子小茉就是因此才與他鬧婚變，但老高本人至今未針對此事出面回應。不過17日時，他在YouTube頻道「老高與小茉」有更新影片，分享史上最大規模的封閉性實驗，但該部影片老高再度以不露臉的形式錄製，小茉也再度消失，讓兩人婚變傳聞甚囂塵上。老高與小茉的頻道去年10月因家中愛犬「力氣」罹患淋巴癌而停止拍片近3個月，直到今年1月時老高才再度更新影片，但卻罕見未露臉，只以旁白形式分享知識型內容且聲音聽起來有氣無力，感覺狀態並不好，當時就傳出婚變說法。而老高本月17日再度更新最新影片，小茉依然缺席，老高也未露臉，讓婚變傳聞再次引起關注。在X上有38萬粉絲追蹤中的帳號「亞洲金融Asia Finance」則分析，壓垮老高與小茉婚姻最後一根稻草就是因為稅務問題，猜測他們是在回中國探親期間被相關部門逮捕，進而追討罰款，兩人可能因此發生爭執才導致如今的局面。不過針對這些臆測，老高至今沒有正面回應。至於網路上曝光的關於老高逃稅被罰的處罰書，也有網友點出3大疑點，懷疑內容有假，首先是老高曾在影片中提過，自己其實不姓高，處罰書上的人名為高XX，很可能根本就不是他。該處罰書也被抓包格式不對、引用的法案在現實中尚未通過，這些疑點都讓粉絲認為老高是被刻意抹黑。「老高與小茉」頻道靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道訂閱數已累積672萬，影片主講人是丈夫老高，他擁有極強的「說故事」能力，老婆小茉則在一邊負責旁聽、提出疑問，兩人一來一往的互動成為影片看點和頻道特色，加上老高的選題經常讓觀眾產生共鳴，掌握演算法邏輯以及提供情緒價值，每集影片觀看數幾乎都超過200萬，可見其影響力。