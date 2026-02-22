百萬YouTuber「老高與小茉」昨（21）日遭爆入境中國時，疑似因稅務問題被追討高達4.15億元人民幣罰款（約新台幣18億元），消息一出立刻在各大社群瘋傳，關鍵字「老高逃稅」、「老高離婚」、「老高小茉婚變」瞬間衝上熱搜榜；與此同時，「老高與小茉」頻道近來確實未見2人同框畫面，最新影片僅以旁白配音形式呈現，再被翻出過去網紅分析頻道年收入破3億元、2人結婚多年未生小孩等舊話題交叉討論。不過，43歲的小茉曾坦言不想打破目前生活平衡，直言若要好好照顧孩子，老高勢必要減少其中一項工作陪伴成長，因此暫無生育打算，種種線索被拼湊成各種版本在網路延燒。面對逃稅與婚變傳聞，老高今（22）日稍早已發聲否認，表示：「感謝大家的關心，我們很好。」
老高、小茉不生小孩原因曝光 要孩子就得放棄1個工作
老高與小茉過去曾在頻道透露，2人2004年移居日本、2009年在當地登記結婚，婚後選擇頂客族生活，只養愛犬作伴。網友從兩人對話推敲出小茉屬豬、老高屬雞，推估她今年約43歲；關於不生小孩的原因，外界傳言很多，其中流傳最廣的說法就是小茉不想生，所以老高尊重她的決定。
面對這題，他們其實早就正面回答過，過去直播QA中被問到是否想要小孩，小茉坦言：「有沒有想要一個小孩？當然會想看看自己的孩子長什麼樣，僅此而已。」老高聽完當場笑出來，順勢接話：「這個應該以後可以拿AI來模擬。」語氣輕鬆，但立場清楚。小茉接著補充真正關鍵：「因為我覺得，我不想打破這個平衡，我覺得現在剛剛好。」
談到更現實層面，小茉也直言，如果真的要好好教育小孩，勢必得投入大量時間與心力，她擔心老高工作太忙，「可能要孩子就得放棄一個工作，因為我可能幫不上很多忙。」老高則認同表示：「對，那必須的、肯定的，你想把3個事情都做好那是幾乎沒有可能的，一個人能有多大的能力啊？是吧？」兩人對生活節奏達早已成共識。
「老高與小茉」年賺3億爆逃稅 本人發聲否認
老高昨天爆出入境中國時疑似因逃稅問題被追罰約18億元新台幣，他今（22）日針對逃稅與離婚傳聞發出68字聲明駁斥：「近日，網絡上出現關於本人『離婚』、『被罰款』等嚴重失實信息，均屬惡意捏造，大家無視就好。 感謝大家的關心，我們很好。今天是初六，在此祝大家 六六大順 一順百順 萬事皆順。」
「老高與小茉」頻道以都市傳說、奇聞怪談題材打開知名度，目前訂閱數已累積672萬，幾乎每支影片觀看數都穩定突破200萬。影片由老高擔任主講，他擅長鋪陳故事節奏、丟出懸念、層層反轉，被粉絲形容是「聽他講就停不下來」的說書型創作者；老婆小茉則坐在一旁旁聽、即時拋出疑問與吐槽，兩人一來一往的互動成為頻道最鮮明的標誌。再加上老高選題總能踩中觀眾好奇心，懂得抓演算法邏輯、製造情緒張力與討論空間，流量長期維持高檔。過去網紅「華語YT之王」也曾分析指出，老高與小茉頻道年收入破3億元，吸金實力驚人。
資料來源：X＠劉正博士、老高YouTube
