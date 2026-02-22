我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡佩軒（如圖）和老公在新加坡過了一個開心的年。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

「學霸歌手」蔡佩軒迎來升格人妻後的第一個農曆新年！今年首度以新加坡媳婦身分在當地過年的她，過節行程堪稱超人級。由於台灣工作滿檔，她直到除夕早上8點才搭機飛往新加坡，一落地就直奔家族圍爐火鍋，完全來不及幫忙準備年菜。大年初一她連續跑4個親戚家拜年，體驗了撈魚生（Lo Hei）、換橘子習俗，還可以領壓歲錢，她表示，「行程真的非常豐富，身為 I 人（內向者）的我還在努力適應這個紅紅火火的新加坡年。」談到第一次當新加坡媳婦過年的文化差異，蔡佩軒顯得相當興奮。她首度體驗了當地極具特色的「撈魚生」習俗，大家圍著一大盤生菜沙拉，用長筷高高撈起並大喊吉祥話，氣氛超級熱絡。此外，新加坡獨特的「換橘子」文化也讓她印象深刻，拜年時必須拿著兩顆橘子與對方交換，她打趣形容過程，等於是拿著一袋橘子，一直跟親戚交換來交換去。最讓她開心的是，依照當地習俗，新婚第一年的夫妻仍有資格領紅包，讓她這個新手媳婦意外收到壓歲錢。有趣的是，在這趟充實的新加坡過年走春之旅中，還發生了一段爆笑插曲。即便已經是死會的星國媳婦，蔡佩軒走在街頭依然桃花朵朵開，被陌生男子直球搭訕大喊「妳是我的菜」。蔡佩軒冷靜亮出已婚身分後，竟當場「學霸魂」上身，對這名男子展開嚴肅的靈魂拷問：「你這麼年輕就隨機搭訕路人嗎？」、「是因為我看起來比較年輕、好騙嗎？」一連串的學術訪談把對方當成社會實驗對象，超狂反應讓粉絲笑翻，她也笑說這算是過年期間蒐集到的另類創作靈感而雖然這趟是回新加坡過年，但蔡佩軒也帶來了好消息，她興奮宣布將於2月27日受邀擔任新加坡當地歌手的表演嘉賓。這是她婚後首次在新加坡的公開演出，也讓她直呼感到非常榮幸與期待，準備好要在獅城展現學霸歌手的現場魅力。