▲金度勳（下排中）拍比星星大合照時，遭疑吃Karina（上排右）豆腐，（圖／X@kpopnews_thai）

Netflix節目《怪奇謎案限時破2》在19日於首爾舉行製作發表會，6位固定主持人李龍眞、John Park、李惠利、Gabee、《Moving異能》爆紅金度勳、aespa隊長Karina都現身。而在拍全體照時，其中一張是要6人一起比出星星形狀的姿勢，金度勳必須握住Karina的手，但不料有眼尖網友發現，金度勳疑似握住後，還偷揉對方手指，遭批是伸鹹豬手、偷吃Karina豆腐。對此，金度勳在昨（21）日喊冤澄清，表示是自己手指癢在抓癢，並不是偷摸Karina。金度勳日前出席《怪奇謎案限時破2》發表會時，在主持人合照環節中，因為要合體比出星星，所以握住了Karina的手，不料竟被眼尖粉絲發現，金度勳疑似握住Karina手後，還摸了幾下，火速爆出爭議，不少Karina粉絲都要求他出面道歉。而時隔2天後，金度勳於昨日親自在粉絲交流平台「Bubble」中，回應一則「不要碰Karina」的留言，他先是發出問號後，表示自己沒有碰對方，「我沒有碰她，但我確實有抓手，因為我手很癢」，澄清外界誤會。但也有人發現，他另一隻抓著GABEE的手也在動，忍不住調侃「難道2隻手都癢？」雖然澄清爭議，但依然沒有平息部分粉絲的怒火。金度勳因對表演的熱愛而踏入演藝圈，國中時他曾擔任街頭解說實習生，這段經歷讓他發現與人交流的魅力，進而考入桂園藝高及中央大學戲劇系深造。2016年正式出道後，他憑藉《今日的網漫》奪下男子新人獎，並在《7人的逃脫》中以反轉的變態演技驚豔四座，拿下SBS演技大賞新人獎。2023年，金度勳因在《Moving異能》中飾演內斂高冷的班長「李強勳」而爆紅，他以戴著眼鏡、繼承怪力的模範生形象深植人心。之後他更是出演多部作品，展現多樣化的演技實力，不僅在《我的完美秘書》展現精英魅力，更在驚悚劇《親愛的X》中與金裕貞搭檔，演出守護女主角的完美影子，並透過細膩的眼神變化，詮釋了角色在正義良知與極致愛戀之間的掙扎，精湛演技備受稱讚。