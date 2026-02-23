我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金塊穆雷（Jamal Murray）在全明星賽後的兩場比賽皆有出賽，但腿筋問題始終是隱憂。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA丹佛金塊今(23)日在客場挑戰金州勇士，兩隊目前都深陷傷兵困擾。雖然莫瑞在NBA美國職籃（National Basketball Association）上一場對陣波特蘭拓荒者的比賽中也是帶著相同傷勢疑慮上陣，並高效砍下25分、6助攻，帶領球隊以157：103大勝，但教練團對於這位場均貢獻25.6分的進攻核心仍保持謹慎態度。。金塊隊目前鋒線戰力也告急，先發前鋒A.高登（Aaron Gordon）與替補好手P.華生（Peyton Watson）皆因右腿筋拉傷確定缺席數週，替補後衛J.皮凱特（Jalen Pickett）也因右膝痠痛無法出戰。若莫瑞最終決定休戰，三屆年度MVP得主N.約基奇（Nikola Jokic）將必須扛起更多組織與得分重任，以帶領近期戰績起伏的金塊隊尋求連勝。金州勇士方面情況更為嚴峻，頭號巨星柯瑞（Stephen Curry）自1月底缺陣至今，本場將是他連續缺席的第7場比賽。此外，勇士隊季中補強的球星吉米.巴特勒（Jimmy Butler）已因傷整季報銷，禁區大將K.波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）目前也身掛傷號，出賽狀況不明。在多位核心球員缺陣的情況下，勇士隊要守住主場並中斷金塊隊的進攻火力，難度相當高。