▲杰倫．布朗（Jaylen Brown）場均29.2分領銜出擊，客場挑戰湖人。（圖／取自波士頓塞爾提克X）

NBA

NBA經典對決再度上演，洛杉磯湖人隊今(23)日將在主場Crypto.comArena迎戰波士頓塞爾提克隊，為兩隊百年宿敵關係再添新章。NBA美國職籃（National Basketball Association）本季首次交手，塞爾提克以126：105擊敗湖人，如今紫金軍團力拚在主場討回顏面。雙方都處於季後賽卡位關鍵階段，勝負意義不言而喻。41歲的雷布朗．詹姆斯（LeBron James）確定出賽，為湖人帶來最大利多。詹姆斯本季場均21.7分、5.7籃板與7.2助攻，全明星周末休整後狀態回穩。總教練JJ．瑞迪克（JJ Redick）將擁有完整陣容可用。湖人預計先發包括盧卡．唐西奇（Luka Doncic）、奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）、馬庫斯．史馬特（Marcus Smart）、詹姆斯與德安卓．艾頓（Deandre Ayton）。唐西奇本季場均33.0分、7.8籃板、8.6助攻，里夫斯也有25.6分的火力支援。傷兵方面，布朗尼．詹姆斯（Bronny James）與AdouThiero皆在G聯盟報到，不影響主力輪換。塞爾提克僅有傑森．塔圖姆（Jayson Tatum）因右腳阿基里斯腱手術缺陣。塔圖姆近期已參與練習，但尚未回歸比賽。儘管如此，杰倫．布朗（Jaylen Brown）場均29.2分領銜，德瑞克．懷特（Derrick White）亦穩定輸出17.2分。塞爾提克場均失分108.4分排名聯盟第2，防守效率112.6位居第8，並以場均55.2籃板排名第6，加上場均僅12次失誤為聯盟最低，整體掌控力極強。進攻端每場42.4次三分出手排名第3，進攻效率高達120.2，屬於高效率與高產量並行體系。預計先發為懷特、貝勒．謝爾曼（Baylor Scheierman）、布朗、山姆．豪瑟（Sam Hauser）與尼米亞斯．奎塔（Neemias Queta）。湖人以效率取勝，進攻效率116.5排名第7，有效命中率57.1%排名第2，整體投籃命中率50.0%高居聯盟第1。儘管節奏排名第22，但場均116.2分仍居第12，屬於半場陣地高效打法。艾頓場均13.2分、8.4籃板，命中率67.1%，將肩負守護籃板重任。湖人團隊籃板排名第29，是明顯隱憂。若無法控制二次進攻機會，將難以抵銷塞爾提克外線火力。塞爾提克則強調結構與控場，18勝10敗的客場戰績證明其體系不受場地影響。山姆．豪瑟近40%三分命中率將成外圍支點，派頓．普理查德（Payton Pritchard）場均17.4分、5.4助攻為第二進攻引擎。