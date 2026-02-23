我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林心如帶著9歲女兒小海豚和好友們聚會。（圖／微博＠芒果撈小萌主）

▲BLACKPINK官方YouTube訂閱人數破億，她們特地拍攝影片感謝粉絲。（圖／BLACKPINK YouTube）

▲日本樂團LUNA SEA鼓手真矢在2月17日病逝，享年56歲。（圖／真矢IG@331shinya）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（23）日的娛樂話題搶先看，林心如過年期間帶著9歲的愛女小海豚和林熙蕾、舒淇等好姐妹聚會，小海豚暴風抽高，身高已經超過林心如的肩膀。韓國人氣女團BLACKPINK的官方YouTube頻道訂閱人數破1億，成為全球首個達成此成就的藝人，喜收紅鑽石獎牌。日本傳奇級別的搖滾樂團LUNA SEA（月之海）鼓手真矢罹患大腸癌又被診斷出有腦瘤，官方今日凌晨宣布他不敵病魔，早在17日就過世，享年56歲。林心如日前帶著9歲女兒「小海豚」與舒淇、馮德倫、林熙蕾等人聚會，昨日合照曝光後引發討論。小海豚罕見出鏡，身高已到媽媽肩膀以上，一雙長腿格外吸睛。林心如身穿粉色新中式服裝，氣質依舊，看不出50歲；女兒則以紅色拜年服亮相，雖未露正臉，但過去陳妍希曾誇過小海豚長相出眾，想必如今9歲的她應該也十分可愛。南韓女團BLACKPINK再寫紀錄！官方YouTube頻道訂閱數衝破1億，成為全球首組達標的藝人。YouTube為其頒發象徵最高榮耀的「紅鑽石創作者獎」，肯定BLACKPINK的影響力。成員Lisa、Jisoo、Jennie、Rosé也合體拍影片感謝全球BLINK（官方粉絲名）的一路支持。日本傳奇搖滾樂團LUNA SEA的鼓手真矢（山田真矢）17日晚間病逝，享年56歲。官方今日凌晨才公開他的死訊，而真矢生前罹患大腸癌第4期，去年又查出腦部長腫瘤，住院期間動刀7次積極配合治療，原本還在期待今年3月能重返舞台，想不到最後卻因病情急轉直下離世。官方指出告別式已由家屬低調完成，日後將安排場合供歌迷追思。