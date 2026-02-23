我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK成員們合體拍攝影片跟粉絲道謝。（圖／BLACKPINK YouTube）

▲今日在Google搜尋BLACKPINK還會跳出紅鑽石彩蛋。（圖／Google截圖）

▲BLACKPINK回歸倒數，新專輯《DEADLINE》共收錄5首歌曲。（圖／BLACKPINK官方臉書）

南韓人氣女團BLACKPINK再度改寫全球流行音樂史！YouTube官方於21日正式宣布，BLACKPINK官方頻道訂閱人數已突破1億大關，成為全球首組達成此項壯舉的藝人創作者。 為表彰這項前所未有的歷史性成就，YouTube特別頒發象徵最高榮耀的「紅鑽石創作者獎」（Red Diamond Creator Awards），盛讚這是值得紀念的驚人成就。BLACKPINK官方頻道成立於2016年6月，歷經約9年8個月的經營，憑藉648支影片累積了超過411億次的驚人觀看數。目前頻道不只訂閱人數破億，還擁有50支破億點擊影片，其中〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Kill This Love〉、〈Pink Venom〉等代表作更紛紛躋身「10億觀看俱樂部」。Google與YouTube全球音樂負責人萊爾（Lyor Cohen）也公開祝賀，直言這項紀錄不只是訂閱數字的突破，更代表BLACKPINK與粉絲之間深厚的連結，「她們為全球藝人樹立了新的標準。」面對破億紀錄與紅鑽石獎牌的殊榮，BLACKPINK 4位成員也特別合體錄製影片與粉絲分享喜悅。Jisoo開心地向粉絲展示榮耀：「為了紀念突破1億訂閱，我們收到了紅鑽石獎牌。」Jennie則感性地向全世界的歌迷致謝：「再次謝謝所有關注我們音樂以及喜愛我們音樂的人，尤其這個紀錄是和BLINK（粉絲名稱）一起創造的，讓我們格外開心。」成員們也透過所屬經紀公司YG娛樂表示，這份榮耀屬於一路相伴的粉絲，「謝謝大家陪伴我們走到今天，因為有你們，才有BLACKPINK的現在。」在寫下YouTube歷史新頁之際，BLACKPINK也即將在2月27日推出第3張迷你專輯《DEADLINE》，正式回歸樂壇。據了解，新專輯共收錄5首歌曲，包含主打歌 〈GO〉、已經發行的單曲〈JUMP〉還有新歌〈Me and my〉、〈Champion〉、〈Fxxxboy〉。隨著破億訂閱的氣勢加持，全球粉絲對這張新作的期待值已飆升至最高點，外界預期BLACKPINK再次席捲全球音樂榜單。