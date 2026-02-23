我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃立成公布國片投資結果，最新上映的《功夫》預計也會賠錢。（圖／黃立成Threads）

「麻吉大哥」黃立成近幾年不僅投資以太幣，也以行動支持台灣國片，像是《賽德克．巴萊》、《月老》、《96分鐘》，斥資3億打造的《功夫》日前也正式上映。昨（22）日黃立成曬出「國片投資成績單」，14部竟然賠了9部，讓網友驚訝表示：「大多都賠錢，但賽德克巴萊那麼熱賣竟然賠錢」、「Uncle是直接拿真金白銀來挺國片一同進退」。黃立成自2011年開始投資國片《賽德克·巴萊》，這幾年陸續有《變身》、《粽邪》、《月老》、《哭悲》、《粽邪2：馗降》、《複身犯》、《詭扯》、《你在我心上》、《黑的教育》、《請問，還有哪裡需要加強》、《粽邪3：鬼門開》、《96分鐘》、《功夫》等，以及還未上映的《償》、《粽邪4》、《手相師》，投資電影風格相當多元。然而，黃立成也公布投資結果，僅有《粽邪》、《月老》、《粽邪2：馗降》、《粽邪3：鬼門開》有賺錢，《96分鐘》預估應該會賺錢，其餘全都賠錢，目前仍在線的《功夫》斥資3億打造，因上映後評價兩極，對此黃立成認為「應該會賠」，不過儘管投資狀況不理想，但他不氣餒，表示：「我支持國片！嘎U！」黃立成「國片投資成績單」曝光後，引來網友熱議，「真的很感謝黃大哥對台灣影視業的支持」、「賽德克巴萊居然賠錢」、「支持國片，大哥加油！」、「麻吉真的投資了一些不錯的國片」、「Uncle不管怎樣都沒有輸、我也支持你」。另外，黃立成近來在加密貨幣上的高槓桿操作，導致資產大起大落，去年12月被發現已經遭清算200次，損失超過新台幣7.1億，不過日前他出席電影《功夫》首映會，對於外界關心的投資狀況，他笑回：「攏厚啦！（都好）」對金錢看得十分淡定。