這些日子以來，AI 成了各行各業爭相膜拜的「萬靈丹」。在房地產圈，大家也開始熱烈討論：AI 能為這個最傳統的產業帶來哪些可能性？我們最常聽到的答案，不外乎是精準行銷、自動化估價，或是更炫酷的虛擬看屋。確實，AI 的出現讓成屋市場的競爭變得更短兵相接。當銷售物件、周邊房價、客戶需求，甚至過去必須仰賴老業務在街頭巷尾「搏感情」才能爬梳出的交易習慣，如今都能透過科技快速整合時，房仲市場必然面臨新一波的殘酷競合。那些還在靠著資訊落差賺辛苦錢的從業人員，若跟不上轉型，淘汰只是時間早晚的問題。但這只是表象。如果我們把目光從「產業工具的升級」移開，往更深層的資本結構看去，你會發現一個更值得玩味的觀點：AI 為房地產帶來的，絕非只是賣房子變得更有效率，而是這波深不見底的資金海嘯，在演算法的推波助瀾下，掀起了哪些不可逆的結構性改變？首先，我們得認清一個殘酷的事實：AI 時代並沒有讓階級消失，它反而把階級的護城河挖得更深、更難以跨越。過去我們常說，房地產的價值在於「地段」，住宅的溢價往往來自於學區、捷運或商圈。但在未來，頂級豪宅的溢價，將會越來越向「安全」與「生命控制權」傾斜。說句實在話，有錢人其實比誰都在意生命。當 AI 運算與精準醫療、全天候環境感測技術深度結合後，金字塔頂端客群所追逐的，已經不再是單純奢華的「空間」或進口建材，而是「生存的絕對控制權」。未來的頂級賽道，賣的是一個能即時監測居住者生理數據、自動調節環境參數，甚至能在危急時刻與專屬醫療團隊連線的「生命防護艙」。在這個層次裡，房地產與尖端科技、醫療資本完美結合，築起了一道一般人連仰望都覺得刺眼的階級高牆。然而，AI 真的能完全主宰房市嗎？這倒未必。AI 的底層邏輯是「回溯歷史數據，透過演算法預測未來」，展現的是極致的理性。但只要在市場裡打滾過幾年的人都知道，台灣房地產的本質，從來就不是冷冰冰的數據，而是「人性」與「資金」的野蠻生長。台灣的不動產市場，長期存在著一種難以言喻的「江湖性格」。縱然這幾年實價登錄制度讓價格看似揭露了，但這種「半透明」的市場狀態，反而成了數據難以突破的極限。那些真正擁有敏銳嗅覺的熱錢與老練資本，早已學會在這些被演算法忽略、數據被低估的避風港裡悶聲發大財。這正是 AI 時代下，另一種不可言說的市場潛規則。這種「不透明性」，在金字塔底層的低階市場中，更是生存與套利的絕對關鍵。如果按照 AI 系統裡那套極致理性的風險評估模型，許多屋齡超過五十年、產權錯綜複雜，甚至帶點違建瑕疵的老舊建築，在銀行的數據庫裡根本就是標準的「垃圾資產」。它們不該被輕易放貸、不具備標準化的估價條件，甚至在都市更新的演算法裡也被排在最後端。然而，正是因為台灣房市存在著某種「非正式的彈性」，才讓這類底層市場保有重新定義的無限可能。面對這類非標準化物件，我們不應該只看它表面的「低總價」或「低單價」，而是要精算它背後龐大的「機能轉換價值」。當 AI 把那些格局方正、千篇一律的標準化住宅的利潤空間「算死」之後，懂得活用的資金，便會迅速轉向尋找那些數據無法定義的灰暗空間。例如，將破舊的老宅改造成包租代管的現金流產品；或是將巷弄裡不起眼的老舊一樓，轉型為結合自動化物流的鄰里配送節點。這些地方在 AI 冰冷的眼中或許是「不標準」的瑕疵品，但在靈活的資金推手與深諳在地生態的投資客眼中，卻是投報率極高、極具韌性的生存方案。這種「庶民式的不透明」，恰恰成為了許多人在高房價時代下，能夠在房市中站穩腳跟、創造現金流的立足之地。總結來說，當科技把一切能標準化的事物都變得透明且無利可圖時，房地產市場將走向極端的兩極化。在 AI 時代，買房將不再有過去那種模糊、靠感覺喊價的「性價比」空間；取而代之的，是無比明確的「選擇權」。要不就是擁有足夠的資本，買下由 AI 與頂尖科技武裝的「絕對生存權」；要不就是放下身段，鑽進演算法照不到的角落，在非標準化的泥淖中，憑藉著對人性的理解與機能的轉換，重新煉金。至於那些卡在中間，只看得懂標準化數據的芸芸眾生，恐怕只能在演算法精準的收割下，成為這場資本遊戲裡最盡責的過客。●作者：徐佳馨／住商不動產企劃研究室執行總監●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com