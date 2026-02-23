我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人今（23）日面對波士頓塞爾提克，三王詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）迎來合體，仍以89：111大比分落敗，賽後美國媒體布哈（Jovan Buha）發文相關數據，提到儘管三王本季合體12場、勝率高達66%，但4場輸球都是敗給季後賽球隊，且輸分都超過雙位數，「這真的很讓人擔憂。」湖人本場開局仍能與塞爾提克拉扯，但第二節被打出32：22攻勢後陷入落後，下半場團隊手感冰冷，總計只拿下39分，終場22分差吞敗，還被對手後衛普里查德（Payton Pritchard）砍下30分。本場比賽過後，湖人結束2連勝，戰績也來到34勝22敗，根據美國媒體布哈報導，湖人本季在三王詹姆斯、唐西奇與里夫斯共同出戰12場比賽中，取得8勝4敗成績，勝率高達66%，但4場輸球，都是敗給季後賽球隊，分別是西區第2的馬刺、第4的火箭、第7的太陽與東區第2的塞爾提克，且全數以雙位數分差落敗。湖人三王進攻火力出眾，同時在場時可以無縫銜接持球核心重任，但防守端缺陷也很明顯，唐西奇與里夫斯組成的後場，幾乎沒有辦法在防守端有太多強勢表現，尤其在面對強敵時更明顯，本場被普里查德高效砍下30分，球隊缺乏POA第一線防守者的缺陷就顯露無遺。攤開三人合約，詹姆斯今夏合約將到期，里夫斯則有明年球員選項，考量到他年薪僅1400萬明顯低於身價，幾乎確定他會跳出合約，尋求一紙年薪近3000萬美元的複數年合約，湖人是否打算留下他，繼續以他跟唐西奇的後場組合為核心來重整陣容，還是獨留唐西奇、並空出一大筆薪資空間重整，成為湖人制服組頭痛難題。