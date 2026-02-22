我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA休士頓火箭今（22）日再度遭到逆轉，一度領先18分情況下被紐約尼克逆襲，最終106：108苦吞敗仗，曾是唐西奇（Luka Doncic）獨行俠、湖人時期的帶刀侍衛「DFS」芬尼．史密斯（Dorian Finney-Smith），本季轉戰火箭表現低迷不振，遭外媒評論「已經到了幾乎無法上場的地步」。DFS本場替補出賽21分鐘，投籃4次出手命中1球，三分外線2投0中，全場僅有2分、3籃板貢獻，最終還6犯離場，第四節初上場還發生離譜上籃放槍，遭到外媒痛批糟糕透頂。火箭遭到逆轉吞敗後，除了團隊失誤太多外，知名記者歐康諾（Kevin O’Connor）也特別點名DFS本季糟糕狀態：「他在火箭的表現，已經到了幾乎無法上場的地步，第四節初段那次上籃不中和三分落空，徹底改變比賽走勢。而且，他在防守端也未能彌補團隊，加上他糟糕至極的進攻表現，今晚甚至領到6次犯規出場。」現年32歲的DFS於2016年在獨行俠出道，一度是唐西奇身邊最重要的外線防守者與底角射手，去年他轉戰籃網，一度打出場均10.4分、4.6籃板頂級3D身手，被湖人交易來與唐西奇重聚，當時仍能以39.8%命中率，場均貢獻1.8顆外線。想不到DFS本季轉戰火箭，僅隔不到1年表現就功力盡失，出賽21場、場均16.1分鐘上場時間內，僅剩下3.1分、2.4籃板，三分命中率甚至滑落到25.4%，在場上成為球隊進攻黑洞般的存在。