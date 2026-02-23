韓國天王Rain（鄭智薰）今年1月在台北小巨蛋開唱，近日他在個人YouTube頻道《Season B Season》公開當時來台的幕後花絮，影片中他驚喜開箱台灣粉絲贈送的特製「宮廟背心」，只見上頭繡著「夢中情公、腦公鄭智薰」字樣，Rain雖然看不太懂意思，但還是立刻試穿，毫無偶像包袱，還意外把宮廟背心穿出時尚感，讓粉絲見了全笑翻，直呼：「人帥穿什麼都可以」、「時尚的完成度在臉」。
Rain試穿台味宮廟背心！超寵台灣粉絲
Rain在最新公開YouTube影片中，於演唱會後台開箱台灣粉絲送的禮物，其中有一件黑紅配色的宮廟背心吸引他的注意，只見上面繡著中文「夢中情公、腦公鄭智薰」的字樣；Rain笑說他只認得自己的名字，其他中文看不太懂，工作人員翻譯後Rain才知道原來「腦公」是「老公」的意思。
為了不辜負粉絲心意，Rain當下立刻套上背心親自試穿，展現寵粉的一面；穿上背心後他臉上還露出滿意笑容，讓全場工作人員笑翻。這段影片曝光後，當初送出該件背心的台灣粉絲也看到了，興奮在Threads發文直呼：「齁！鄭智薰他直接在YT上認證了啦！我真的要瘋掉餒」。
該篇Threads貼文吸引68萬人朝聖、2.4萬人按讚，網友看了紛紛留言，「怎麼他穿起來跟廟公都不一樣」、「果然，時尚的完成度在臉」、「原來不是衣服的問題，而是穿衣服的人能不能撐起來」、「好讚喔，他真的穿上了，好幸運喔」、「我要笑瘋，你的禮物超用心，恭喜被翻牌，他看起來不像廟公，比較像要去議會質詢」。
Rain來台掃蕩威士忌 低調放閃金泰希
而Rain在該支影片中還分享自己來台帶舞者去酒鋪掃蕩威士忌的畫面，私下也去吃了花生雪花冰、喝手搖飲，更放閃的說每次吃到好吃的食物都會想要分享給老婆金泰希和寶貝女兒，可惜很常被打槍，最後還是只能自己吃完，超好笑的人夫心聲讓Rain顯得更加親民。
資料來源：시즌비시즌 Season B Season YouTube、Threads
