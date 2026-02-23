我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若瑄過年後，體重變得更瘦了。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

一週運動4天 三餐嚴守3原則

自律成日常 開工喊話一起努力

藝人徐若瑄農曆年後開工，站上體重計的瞬間卻嚇了一跳，她在社群發文透露，體重竟掉到43.5公斤，忍不住直呼：「怎麼回到國中的體重了！」在不少人過年大魚大肉後體重直線上升的情況下，她的數字反而往下修，她過往的飲食習慣與生活習慣「一週運動4天+三餐3原則」也立刻引發粉絲們討論。徐若瑄分享，自己維持體態的關鍵在於規律運動與飲食控制。她固定一週運動4天，同時嚴格遵守三大飲食原則：不炸、不辣、不吃精緻澱粉。整體飲食走清淡路線，避免高油高鹽與高糖負擔。她坦言，過年期間依舊保持自律，才沒有讓體重反彈。雖然體重數字回到少女時期，但徐若瑄並未因此放鬆，反而認為應該更重視健康與肌力。她宣布將開始增加蛋白質攝取，為自己擬定增肌計畫，希望在維持纖細體態的同時，也能讓身體更結實有力量。隨著年假結束，徐若瑄以正向態度向粉絲喊話「要開工了，一起努力」，鼓勵大家在新的一年養成健康生活習慣。從體重數字到飲食管理，她用行動示範女星對自我要求的標準，也再次掀起網友對她凍齡狀態的討論。