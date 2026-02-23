我是廣告 請繼續往下閱讀

早餐

午餐

晚餐

只攝取纖維仍卡卡不順 營養師：還要多補充水分

大魚大肉的年節後，是否有順利排便呢？營養師分享「高纖清腸」攻略，一天3餐，早餐由地瓜、高纖豆漿、奇異果和蔬菜沙拉的搭配，幫助年後鏟肉、解決宿便。但營養師也提醒，要記得補充水分；3個方式讓你「超順暢清腸」！年後開工壓力大，過年期間大魚大肉，不少人可能已經便秘多日。高敏敏過去曾分享「高纖清腸」的食譜，幫助年後鏟肉。營養師表示，可吃「地瓜＋高纖豆漿＋蔬菜沙拉＋奇異果」。則以「蕎麥麵＋豆乾＋海帶＋百香果」；用「糙米飯＋毛豆＋地瓜葉＋黑棗＋高纖維補充品」作為一餐。高敏敏提到，高纖維補充品包括奇亞籽、洋車前子、纖維粉等標示高纖及含纖的食品飲品都可以。營養師說，除此之外，更要記得多補充水分，因為腸胃道就像滑水道，沒有水就無法讓大便排出。至於要如何喝水，高敏敏建議，一天至少2000到2500毫升；也建議小口喝。營養師指出，攝取好油和運動也非常重要。有些人吃了許多纖維卻卡卡不順，可能是缺乏油脂，油可幫助潤滑腸道，讓糞便更滑順。高敏敏提到，橄欖油、苦茶油、酪梨油、堅果油、魚油、藻油等，都屬於身體需要的油脂，也可一天吃一小把堅果，取代生活中部分油脂，以上的方式可幫助大家順暢清腸。