NBA洛杉磯湖人今（23）日89：111遭波士頓塞爾提克擊敗，本季2場對決慘遭橫掃、合計輸分高達43分，全隊幾乎只靠三巨頭詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）發揮，其餘球員得分皆未達雙位數，賽後轉播方也曝光唐西奇難堪數據，生涯面對塞爾提克僅有6勝12敗、勝率33.3%，為對陣單支球隊的第二差勝率，僅次於面對公鹿的4勝9敗、勝率30.7%，這兩隊也成為唐西奇生涯至今最大剋星。湖人本場面對塞爾提克，團隊攻勢、戰術嚴重受阻，整場只攻下89分，其中三巨頭合力貢獻60分，其餘球員得分皆為個位數，球隊進攻幾乎無人跳出，防守端又漏洞百出，被對手後衛普里查德（Payton Pritchard）砍下30分。攤開湖人賽後數據表，先發後衛史馬特（Marcus Smart）打了22分鐘竟一分未得，昔日狀元郎、中鋒艾頓25分鐘也僅貢獻4分、7籃板，除三巨頭外，得分最高者為替捕射手肯納德（Luke Kennard）的9分。本場唐西奇出賽32分鐘，22投9中，包含三分球7投4中，罰球6投3中，得到25分、5籃板、3助攻與1火鍋，賽後轉播方公布唐西奇對戰塞爾提克相關數據統計，塞爾提克竟成為他生涯2大剋星之一。唐西奇生涯面對塞爾提克僅有6勝12敗、勝率33.3%，為對陣單支球隊的第二差勝率，其中包含2023-24年總冠軍賽，當時還在獨行俠的唐西奇，只鏖戰5場就慘遭賽爾提克擊敗。