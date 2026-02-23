我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA金州勇士看板球星柯瑞（Stephen Curry），持續因右膝問題缺陣，根據勇士隨隊記者斯萊特（Anthony Slater）報導，柯瑞將在10天後再次接受評估，至少得再缺席5場比賽，屆時本季缺陣場次達到21場，按規定無緣年度獎項，也代表他跟「一生之敵」詹姆斯（LeBron James）皆無緣年度最佳陣容，22年來「至少1人入選年度最佳陣容」的神紀錄，也確定畫下句點。本屆全明星賽前，柯瑞已經連續缺席球隊最後5場比賽，本次複查時間表出爐後，他的缺陣場次將進一步增加，保守預估他還會缺席接下來5場比賽，本季缺席場次將來到21場，並無緣參與本季獎項評選。根據NBA現行規定，球員必須單季出賽至少65場，才能參與年度獎項與最佳陣容評選。柯瑞在生涯第5季的2014年，首度入選年度最佳陣容第2隊，接著連6年入選，儘管2020年因傷中斷，近5季也都再度蟬聯，生涯至今11次入選年度最佳陣容，與杜蘭特（Kevin Durant）並列現役球星第2，僅次於詹姆斯的22次。41歲的詹姆斯方面，本季初因坐骨神經痛缺席了前14場比賽，後續因傷休戰打打停停，本季至今已經缺席18場比賽，確定無緣進入年度最佳陣容，詹姆斯23個球季中，僅有菜鳥年未入選年度最佳陣容，其餘22個球季皆入選。由於柯瑞也確定缺席年度最佳陣容，這是NBA自2004年以來，首度在年度陣容無法看到柯瑞、詹姆斯的名字出現在其中，顯見過去20多年來由柯、詹領銜的時代已經出現變遷。NBA史上最多次入選年度陣容的球星也是詹姆斯，且為海放式領先，排名第2的科比（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）生涯總計入選次數也僅為15次。