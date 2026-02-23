我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓媒《Sports Seoul》及《Sports Chosun》今（13）日接連報導，陣中球員羅承燁（나승엽）、高承慜（고승민）及金東赫（김동혁）被發現出入台南疑似非法賭博的遊戲場，且監視器畫面更疑似拍下球員對女店員性騷擾的過程。（圖／翻攝自《Sports Chosun》）

韓國職棒樂天巨人日前在台南春訓期間，包括韓國國家隊強打羅承燁、金東赫、高承愍與金世民在內的4名選手，因被指控疑似在台南賭博場所對職員伸出鹹豬手性騷擾，出入聲色場所的醜事也意外被曝光。根據《朝鮮日報》最新消息，韓國棒球委員會（KBO）今（23）日正式宣布對這4人處以禁賽30至50場不等的懲罰。本月13日社群媒體流出一段韓國球員出入台南當地疑似非法娛樂場所的監視器畫面，甚至被指控有性騷擾嫌疑，後續樂天巨人球團發表聲明，證實包括南韓國家隊強打羅承燁在內的4名選手確實涉足該場所，已嚴重違反球隊規定，將即刻安排4人遣返回國，但嚴正否認有性騷擾情事。根據《朝鮮日報》報導，KBO紀律委員會今依照KBO第151條規定，宣布這4人涉及損害職棒名譽的行為，其中金東赫自去年以來，已經3度出入該場所，情節最為嚴重，遭到禁賽50場，至於去過1次的羅承燁、高承愍與金世民則被禁賽30場。報導中也說明，目前是警方後續調查結果做出的處罰，後續依照案情可能還會追加禁賽期，且目前禁賽為KBO官方處罰，樂天巨人球團也可能對4人處以扣薪、隊內禁賽等相關規範。此次涉案名單中，最令球迷震驚的莫過於羅承燁。他是樂天巨人極力培養的內野新星，不僅曾入選2023年亞冠賽，更是2024年世界棒球12強賽的南韓國家隊國手，在國際賽場上有不俗表現。如今在春訓期間爆出涉足非法場所醜聞，不僅影響個人形象，也將面臨禁賽與罰款處分。