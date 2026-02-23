2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC，經典賽）將於三月初點燃戰火，美國隊這一次的投手陣容被外界形容為「史上最豪華」。從賽揚獎得主到全明星等級先發齊聚，顯示美國頂尖球員對國際賽的態度出現明顯轉變。這不僅是一份星光熠熠的名單，更是一場關於國家榮譽的重新定義。
這項賽事由美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）與球員工會共同主辦，近年影響力持續提升。對美國隊而言，2023年決賽敗給日本隊的畫面仍歷歷在目，復仇與證明成為2026年的主旋律。
史金斯提前表態成關鍵 頂級投手態度出現轉折
匹茲堡海盜王牌右投史金斯（Paul Skenes）是這次投手群成形的轉折點。23歲的他剛拿下2025年國聯賽揚獎，是聯盟最具代表性的年輕王牌之一。史金斯在隊長賈吉（Aaron Judge）宣布參賽後不久便公開表態，為整支球隊定調。
過去，美國頂尖先發投手對經典賽態度保留，擔心春訓調整期過於倉促導致受傷，球團也多半不鼓勵。然而史金斯直言，這些理由只是藉口。「如果你想做，就能做到。風險可以透過更努力的準備來降低。」他的發言迅速改變氛圍。
總經理希爾（Michael Hill）坦言，刻意以史金斯與賈吉作為基石，目的是營造動能。「當頂級球員都說要打，其他人就很難說不。」他更點出，日本與多明尼加球員對國家隊的態度向來果決，美國過去未必如此。
明星輪值全面到位 數據含金量遠勝上屆
底特律老虎左投史庫巴（Tarik Skubal）在12月宣布加入，他已連兩年拿下美聯賽揚獎。儘管2026年將是合約年，他仍選擇出征。其他先發還包括瑞安（Joe Ryan）、博伊德（Matthew Boyd）、韋伯（Logan Webb），後者曾因傷退出2023年賽事，如今再度披掛上陣。
牛棚則有轉任先發的霍姆斯（Clay Holmes）與潛力新秀麥克林（Nolan McLean）。麥克林僅有8場大聯盟出賽經驗，卻毫不猶豫接受邀請。「我想和最強的投手並肩，我的身體準備好了。」他的態度象徵新世代的自信。
若以榮譽數據比較，本屆輪值合計擁有9次全明星與3座賽揚獎；2023年則為7次全明星、0座賽揚。去年ERA前20名的16名美國投手中，有5人名列本屆陣容，包括史金斯、史庫巴、博伊德、韋伯與瑞安，實力密度明顯提升。
克蕭退役後再披國家隊戰袍 未竟之志成動力
已於道奇退休的克蕭（Clayton Kershaw）將以緊急長中繼身分加入。11度入選全明星、3屆賽揚與2014年國聯MVP的他，2023年因保險問題未能參賽，如今以退休身分回歸，沒有球團負擔，反而成為穩定軍心的象徵。
總教練德羅沙（Mark DeRosa）指出，2023年決賽最後一幕，大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout）的畫面深深觸動球員。「我們還沒用最強陣容對決對方最強陣容。」他說，這次的目標是組成「美國史上最強的一隊」。
賈吉也坦言，上屆闖進決賽卻未奪冠的結果仍在心中。「我們擁有最好的球員，必須在最大舞台證明。」希爾更直言：「這就是我們的奧運，我們有未竟之志。」
美國隊將於3月2日首次集訓，3月6日在休士頓對巴西打響首戰。預計輪值為史庫巴、史金斯、韋伯與瑞安，霍姆斯、麥克林與博伊德提供深度。搭配賈吉、拉利（Cal Raleigh）、小威特（Bobby Witt Jr.）、史瓦伯（Kyle Schwarber）、卡洛爾（Corbin Carroll）與巴克斯頓（Byron Buxton）等火力支援，美國隊已被視為奪冠熱門。
史金斯最後也說，直到真正站上球場那一刻，才會感受到重量。「當3月1日走進休息室，看到所有人到齊，我想那會是開關被打開的瞬間。」
