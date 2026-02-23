我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思以《許我耀眼》再登事業高峰後，近日親自說明遲遲未進新劇組原因。（圖／微博@趙露思工作室官微）

中國女星趙露思在去年以《許我耀眼》，再度登上事業高峰後，外界都非常期待她接下來的動向，不料她卻遲遲未進劇組。而在農曆過年期間，她開直播與粉絲互動，也親自回應至今未進新劇組拍戲的問題。她坦言自己十分渴望拍戲，但現在對於接戲的態度「非常謹慎」，甚至罕見放狠話表示，如果劇組各方面準備不周全又出問題，「這輩子將不會再拍戲」。趙露思近日在直播中，有粉絲問她什麼時候進組拍戲，她直言「我也想進啊寶貝」，但她強調劇本的打磨與劇組各方面的籌備是開拍的關鍵。她認為拍戲並非簡單的事，若在各方面尚未準備就緒、甚至可能出現問題的情況下就急於開拍，自己完全無法接受，直言：「如果又出問題，我這輩子將不會再拍戲」。為了避免重蹈覆轍、讓類似的事再次發生，趙露思堅持絕不妥協，必須等到一切籌備完善才會進組。除了工作方面外，趙露思也在直播中跟粉絲聊到過年紅包。她笑稱自己小時候壓歲錢常被大人沒收，導致現在留下了「紅包PTSD」，覺得必須「當天的錢當天花」才安心。她還幽默地向未來劇組喊話，要求以後拍戲要當天結帳，「我要日結」，表示自己「忍不了一點」，讓大家笑翻。趙露思去年主演的現代都會劇《許我耀眼》引發熱烈討論，被平台列為年度最強現代都會劇之一，收視與討論度都相當亮眼，外界也將這部作品視為她順利化解與前東家合約爭議的轉折點，而隨著個人工作室重新運作，趙露思也逐漸回歸螢光幕與各大品牌活動。除了戲劇表現亮眼，趙露思在電商與直播領域同樣展現驚人影響力，她近期參與的直播帶貨活動，僅1小時內便創下破千萬人民幣的銷售成績，凸顯其強大的粉絲黏著度與帶貨實力，而國際精品也因應她的高人氣，願意為她特別調度最新高訂服裝，甚至讓品牌高層專程飛赴現場參加活動，更加強化了她作為「品牌女王」的定位。