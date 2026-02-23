我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熱身賽售票資訊同步公布，平日全票200元、預售票180元；假日應援席採單一票價，全票500元。（圖／中職提供）

▲中職熱身賽將自3月9日進行至3月25日，6隊共安排30場賽事，各隊皆出賽10場。（圖／中職提供）

全新球季即將到來，2026兆豐銀行中華職棒熱身賽將於3月9日正式開打，6隊蓄勢待發，透過季前熱身賽提前暖身，為新球季做好準備。今年熱身賽賽事規劃以中南部為主，亞太主、副球場也將首度加入熱身賽使用場地，全新球場的啟用，成為本次賽事一大焦點。今年熱身賽將自3月9日進行至3月25日，6隊共安排30場賽事，各隊皆出賽10場。比賽場地包括高雄澄清湖棒球場、斗六棒球場、嘉義市立棒球場、亞太主球場與亞太副球場。賽事開打時間分為平日18：35、假日17：05，其中3月14、15日於斗六棒球場一日兩場賽事之午場為12：05開打；3月14、15日於亞太副球場，以及3月21、22日於亞太主球場之賽事，則為13：05開打。熱身賽售票資訊同步公布，平日全票200元、預售票180元；假日應援席採單一票價，全票500元，享提前15分鐘由專屬通道自由入座，每場次200張；假日自由席全票300元、預售票280元，皆採自由入座。售票將在2月26日下午2點於7-11統一超商門市機台或ibon售票網站開放購票，誠摯邀請球迷朋友踴躍進場觀賽，一同迎接嶄新球季的到來，也歡迎球迷透過緯來電視網、緯來OTT、愛爾達體育台、ELTA.tv欣賞熱身賽賽事。中職熱身賽今年攜手新夥伴兆豐銀行，共同揭開新球季序幕。兆豐集團秉持專業與誠信精神，致力於推動環境永續與促進社會共榮，今年特別冠名贊助熱身賽，期望與聯盟攜手打造更優質的運動賽事，並邀請全國球迷踴躍進場，為六隊熱情應援加油！