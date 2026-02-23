2026兆豐銀行中華職棒熱身賽將於3月9日正式開打，6隊共安排30場賽事，各隊皆出賽10場，一路打到3月25日為止，經過2天整頓，於3月28日台北大巨蛋，由中信兄弟vs樂天桃猿的台灣大賽戲碼，揭開中職37年例行賽賽事。《NOWnews》為您整理出2026年中職熱身賽完整賽程、購票資訊與轉播一覽，其中首場比賽由台鋼雄鷹在澄清湖棒球場迎戰統一獅，人氣球隊「黃衫軍」中信兄弟，首場熱身賽在3月10日，與富邦悍將上演「金控大戰」，此外統一獅新主場亞太棒球場主球場，也將正式於3月20日啟用。
⚾2026年中華職棒熱身賽完整賽程一次看
⚾2026年中華職棒熱身賽門票哪裡買？
本次熱身賽假日場次有安排12場，平日18場，平日全票200元、預售票180元；假日應援席採單一票價，全票500元，享提前15分鐘由專屬通道自由入座，每場次200張，自由席全票300元、預售票280元，皆採自由入座。
售票時間方面，確定於2月26日下午2點，於7-11統一超商門市機台或ibon售票網站開放購票。
📌中職熱身賽售票連結：點這邊
⚾2026年中華職棒熱身賽轉播資訊一覽
📌有線電視：緯來體育
📌網路轉播：緯來電視網
📌MOD：愛爾達體育台
⚾2026年中華職棒熱身賽賽程2大亮點整理
📍亮點1：亞太棒球場正式取用
統一獅2026年中職37年全新租用台南亞太棒球村做為主場，日前領隊蘇泰安透露全年將有48場主場比賽，都在台南亞太棒球主球場進行，屆時可容納25000席觀眾座位，是目前全台最大的戶外棒球場。
熱身賽也將先行啟用台南亞太棒球村主、副球場比賽，副球場首戰在3月14日先開打，由統一獅面對中信兄弟，主球場首場賽事則在3月20日，由統一獅交手樂天桃猿。
📍亮點2：假日安排12場賽事
熱身賽2次周末，都特別安排6球團全數出戰，等於各隊都有4場周末賽事打好打滿，14、15日周末，在斗六進行2場，21、22日則是在亞太主場球、澄清湖與斗六3地開戰。
|場次
|日期
|場地
|客隊
|主隊
|開賽時間
|第1場
|3/9 (一)
|澄清湖
|統一7-ELEVEN獅
|台鋼雄鷹
|18:35
|第2場
|3/10 (二)
|澄清湖
|富邦悍將
|中信兄弟
|18:35
|第3場
|3/12 (四)
|澄清湖
|樂天桃猿
|味全龍
|18:35
|第4場
|3/12 (四)
|斗六
|統一7-ELEVEN獅
|台鋼雄鷹
|18:35
|第5場
|3/13 (五)
|澄清湖
|富邦悍將
|中信兄弟
|18:35
|第6場
|3/14 (六)
|斗六
|樂天桃猿
|味全龍
|12:05
|第7場
|3/14 (六)
|亞太副
|統一7-ELEVEN獅
|中信兄弟
|13:05
|第8場
|3/14 (六)
|斗六
|台鋼雄鷹
|富邦悍將
|18:35
|第9場
|3/15 (日)
|斗六
|中信兄弟
|味全龍
|12:05
|第10場
|3/15 (日)
|亞太副
|統一7-ELEVEN獅
|富邦悍將
|13:05
|第11場
|3/15 (日)
|斗六
|台鋼雄鷹
|樂天桃猿
|18:35
|第12場
|3/17 (二)
|澄清湖
|樂天桃猿
|富邦悍將
|18:35
|第13場
|3/17 (二)
|斗六
|台鋼雄鷹
|味全龍
|17:05
|第14場
|3/18 (三)
|澄清湖
|中信兄弟
|樂天桃猿
|18:35
|第15場
|3/18 (三)
|斗六
|味全龍
|富邦悍將
|18:35
|第16場
|3/20(五)
|斗六
|富邦悍將
|味全龍
|18:35
|第17場
|3/20(五)
|亞太主
|樂天桃猿
|統一7-ELEVEN獅
|13:05
|第18場
|3/20(五)
|澄清湖
|中信兄弟
|台鋼雄鷹
|18:35
|第19場
|3/21 (六)
|亞太主
|味全龍
|台鋼雄鷹
|13:05
|第20場
|3/21 (六)
|斗六
|味全龍
|中信兄弟
|17:05
|第21場
|3/21 (六)
|澄清湖
|富邦悍將
|樂天桃猿
|18:35
|第22場
|3/22 (日)
|亞太主
|富邦悍將
|統一7-ELEVEN獅
|13:05
|第23場
|3/22 (日)
|斗六
|味全龍
|中信兄弟
|18:35
|第24場
|3/22 (日)
|澄清湖
|樂天桃猿
|台鋼雄鷹
|18:35
|第25場
|3/23 (一)
|斗六
|味全龍
|中信兄弟
|17:05
|第26場
|3/24 (二)
|斗六
|統一7-ELEVEN獅
|樂天桃猿
|18:35
|第27場
|3/24 (二)
|嘉義市
|台鋼雄鷹
|中信兄弟
|18:35
|第28場
|3/24 (二)
|澄清湖
|中信兄弟
|富邦悍將
|18:35
|第29場
|3/25 (三)
|嘉義市
|台鋼雄鷹
|樂天桃猿
|18:35
|第30場
|3/25 (三)
|澄清湖
|台鋼雄鷹
|味全龍
|18:35
