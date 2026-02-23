我是廣告 請繼續往下閱讀

場次 日期 場地 客隊 主隊 開賽時間 第1場 3/9 (一) 澄清湖 統一7-ELEVEN獅 台鋼雄鷹 18:35 第2場 3/10 (二) 澄清湖 富邦悍將 中信兄弟 18:35 第3場 3/12 (四) 澄清湖 樂天桃猿 味全龍 18:35 第4場 3/12 (四) 斗六 統一7-ELEVEN獅 台鋼雄鷹 18:35 第5場 3/13 (五) 澄清湖 富邦悍將 中信兄弟 18:35 第6場 3/14 (六) 斗六 樂天桃猿 味全龍 12:05 第7場 3/14 (六) 亞太副 統一7-ELEVEN獅 中信兄弟 13:05 第8場 3/14 (六) 斗六 台鋼雄鷹 富邦悍將 18:35 第9場 3/15 (日) 斗六 中信兄弟 味全龍 12:05 第10場 3/15 (日) 亞太副 統一7-ELEVEN獅 富邦悍將 13:05 第11場 3/15 (日) 斗六 台鋼雄鷹 樂天桃猿 18:35 第12場 3/17 (二) 澄清湖 樂天桃猿 富邦悍將 18:35 第13場 3/17 (二) 斗六 台鋼雄鷹 味全龍 17:05 第14場 3/18 (三) 澄清湖 中信兄弟 樂天桃猿 18:35 第15場 3/18 (三) 斗六 味全龍 富邦悍將 18:35 第16場 3/20(五) 斗六 富邦悍將 味全龍 18:35 第17場 3/20(五) 亞太主 樂天桃猿 統一7-ELEVEN獅 13:05 第18場 3/20(五) 澄清湖 中信兄弟 台鋼雄鷹 18:35 第19場 3/21 (六) 亞太主 味全龍 台鋼雄鷹 13:05 第20場 3/21 (六) 斗六 味全龍 中信兄弟 17:05 第21場 3/21 (六) 澄清湖 富邦悍將 樂天桃猿 18:35 第22場 3/22 (日) 亞太主 富邦悍將 統一7-ELEVEN獅 13:05 第23場 3/22 (日) 斗六 味全龍 中信兄弟 18:35 第24場 3/22 (日) 澄清湖 樂天桃猿 台鋼雄鷹 18:35 第25場 3/23 (一) 斗六 味全龍 中信兄弟 17:05 第26場 3/24 (二) 斗六 統一7-ELEVEN獅 樂天桃猿 18:35 第27場 3/24 (二) 嘉義市 台鋼雄鷹 中信兄弟 18:35 第28場 3/24 (二) 澄清湖 中信兄弟 富邦悍將 18:35 第29場 3/25 (三) 嘉義市 台鋼雄鷹 樂天桃猿 18:35 第30場 3/25 (三) 澄清湖 台鋼雄鷹 味全龍 18:35

▲熱身賽售票資訊同步公布，平日全票200元、預售票180元；假日應援席採單一票價，全票500元。（圖／中職提供）

▲台南亞太棒球場，將成為南霸天統一獅今年中職全新主場，將一口氣進行48場賽事，熱身賽3月20日為主球場啟用首場中職賽事。（圖／南市府提供）

2026兆豐銀行中華職棒熱身賽將於3月9日正式開打，6隊共安排30場賽事，各隊皆出賽10場，一路打到3月25日為止，經過2天整頓，於3月28日台北大巨蛋，由中信兄弟vs樂天桃猿的台灣大賽戲碼，揭開中職37年例行賽賽事。此外統一獅新主場亞太棒球場主球場，也將正式於3月20日啟用。本次熱身賽假日場次有安排12場，平日18場，平日全票200元、預售票180元；假日應援席採單一票價，全票500元，享提前15分鐘由專屬通道自由入座，每場次200張，自由席全票300元、預售票280元，皆採自由入座。售票時間方面，確定於統一獅2026年中職37年全新租用台南亞太棒球村做為主場，日前領隊蘇泰安透露全年將有48場主場比賽，都在台南亞太棒球主球場進行，屆時可容納25000席觀眾座位，是目前全台最大的戶外棒球場。熱身賽也將先行啟用台南亞太棒球村主、副球場比賽，副球場首戰在3月14日先開打，由統一獅面對中信兄弟，主球場首場賽事則在3月20日，由統一獅交手樂天桃猿。熱身賽2次周末，都特別安排6球團全數出戰，等於各隊都有4場周末賽事打好打滿，14、15日周末，在斗六進行2場，21、22日則是在亞太主場球、澄清湖與斗六3地開戰。