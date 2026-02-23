我是廣告 請繼續往下閱讀

▲饅頭媽今日進入待產模式，將迎接4寶。（圖／林榆芯FB）

28歲網紅饅頭媽（林榆芯）去年10月宣布懷上第4胎，並舉辦盛大性別派對，揭曉將迎接一名女寶，成為2男2女的「4寶媽」。不料原本預產期是本月28日的她，日前透露最後一次產檢時，被醫生告知因之前開刀傷口太薄，怕會破裂，問她要不要提前生產，讓饅頭媽直呼：「沒想到仙寶（4寶暱稱）那麼急著出來？」而今（23）日，饅頭媽就分享自己躺在病床，已緊急進入待產模式的照片。饅頭媽今日於FB分享多張在醫院待產的照片，坦承雖然已是第四胎，但還是難免會緊張，「只是我都到最後被推進去產房才有短暫的感覺，不然大家都看我老神在在的，好像我天不怕地不怕一樣」。雖然緊張，饅頭媽依然非常期待仙寶的到來，「每一次的痛，都是為了迎接一個新的生命」。饅頭媽的預產期原本是在2月28日，但不料最後一次產檢時，測胎心音的報告發現她每20分鐘就宮縮一次，「醫師說有點頻繁又加上要剖腹第三次，之前的開刀內裡傷口只剩0.5公分、很薄」，醫生擔心撐不到預產期，怕傷口會破裂，所以問饅頭媽要不要提早3到4天生產，饅頭媽也決定聽從醫生建議，在今日就進入待產模式。她還開玩笑表示：「沒想到仙寶那麼急著出來？想出來過年領紅包？」據悉，饅頭媽在2017年離婚後沒有再婚，因此外界也十分關心孩子生父身分，對此她曾語帶無奈表示：「不要再問了，這些都不重要」，強調只希望獲得真心的祝福，不願再被私生活話題綁架。饅頭媽先前曾因捲入「小三風波」引發爭議，2024年才因為介入他人婚姻道歉，去年又爆出再度成為小三，介入張姓男子與正宮的婚姻，引發討論。事實上，饅頭媽家世背景顯赫，老家在彰化，坐擁超大豪宅，父親林佐岳更是彰化知名生技公司負責人，後母則是有「戲劇一姊」之稱的資深女星陳小菁。