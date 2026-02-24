我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳芳語（右1）在春節期間帶男友見家人，並和粉絲分享合照照片。（圖／翻攝自陳芳語IG@lekimberleyy）

歌手陳芳語（Kimberley）近期大方認愛新歡，在農曆春節假期狂放閃！她不僅帶外籍男友見家長，更同框曬恩愛，甜喊：「新年真的很快樂！」滿滿的粉紅泡泡，讓粉絲們看了都替她感到開心。這也是她首度貼出圈外高帥外籍男友公開與家人合影照片，甜蜜模樣羨煞眾人。從照片中可以看到，陳芳語不僅帶著外籍男友與長輩一同出遊走春，留下溫馨的見家長大合照；更在鏡子前被男友霸氣從背後環抱、貼身相擁，連愛犬都在一旁湊熱鬧。她難掩喜悅地發文寫下「新年真的很快樂」，高調宣示兩人目前穩定又甜蜜的感情。這波超強大的閃光彈一發布，立刻引來大批星友與粉絲熱烈留言祝福。留言區刷滿了一整排的心心符號與過節問候，網友們紛紛大讚男方顏值超高：「不行不行！太帥了」、「很合襯，恭喜你們」、「New boyfriend 」。除此之外，也有不少親友替她開心直呼：「很讚耶！過了一個好年」、「真的很幸福美滿」、滿滿的祝福聲浪湧入社群。回顧陳芳語近期的感情史，她的感情世界一直備受外界關注。她過去曾與獨立樂團血肉果汁機鼓手彥文有過一段情，兩人交往約兩年半，愛得相當高調，一度被外界看好。然而在去（2025）年中旬，陳芳語證實兩人已經和平分手，退回朋友關係。分手不到半年，陳芳語在年底跨年期間大方認愛這位外型高大帥氣的圈外洋男友，如今更進展到過年帶男方見家長。看來她已告別過去，在新的一年收穫了屬於自己的全新幸福。