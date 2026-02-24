我是廣告 請繼續往下閱讀

供品準備有學問 象徵意涵不可少

完整祝禱詞公開 粉絲直呼太專業

今日是正月初九天公生，資深主持人于美人昨（23）日在社群平台親自示範「正月初九拜天公」儀式，從供品準備到祝禱詞念法完整公開，吸引大批粉絲觀看與分享，她坦言近來不少人聽聞流年說法而心生不安，但其實拜天公並不複雜，只要掌握基本原則與誠意，就能安心祈福，她強調「天公生」是一年當中極為重要的祭拜時刻，民間信仰與道教科儀皆相當重視，因此特別以「最簡版」方式教學，讓首次參與的民眾也能輕鬆上手。于美人示範時指出，首先需準備香爐象徵太極，再點上一對蠟燭，並備妥三杯清茶作為「天地水」，水果方面則以「四果」為原則，取其四季平安之意，例如橘子象徵大吉、蘋果寓意平安，也可搭配香蕉等代表四時圓滿。另有五色豆，分別代表東南西北中與五斗星君，祈求消災解厄、平安長壽。因為是天公聖誕，還可準備壽麵、壽桃或發糕等吉祥供品，展現敬意。在儀式細節上，于美人特別提醒拜天公需用九支香，象徵「九重天」，香長約一尺六，不可誤用祭祖規格，金紙也須向金紙店說明用途，購買專用天公金。祭拜方向應朝戶外進行，可在陽台或家門口擺設供桌，至於鞭炮，若環境限制可省略或改以環保炮替代。供品以素食為主，取「上天有好生之德」之意，避免葷食，六樣素料即可表達心意。除了流程教學，于美人也誦念完整祝禱詞範本，祈求新的一年家內和合、事業順利、身體康泰與財運亨通，她也貼心說明，香燒至一半即可化金完成儀式，整段講解條理分明，語氣沉穩，讓不少網友留言大讚「超專業」、「講解清楚又好懂」、「第一次拜也不怕了」。于美人最後強調，拜天公其實不難，形式可簡化，但有一樣絕對不能少——誠心。若內心沒有真誠感謝與祈願，再多供品也只是表面功夫，她期許大家在新的一年心存善念，平安順遂，也有能力幫助更多人。溫暖又務實的分享，讓許多粉絲感動表示：「有心最重要」、「跟著做就安心多了」，成功在年節期間掀起一波學習拜天公的熱潮。