我是廣告 請繼續往下閱讀

胸大肌斷裂是罕見運動傷害 醫：可能出現兩側胸部不對稱

一名27歲的男性平時有規律的健身習慣，某次在健身房進行臥推訓練，在休息時放下槓鈴的瞬間，突然感到右側胸口劇烈疼痛，右上肢越發無力，伴隨瘀青腫脹，至醫院檢查發現是「右側胸大肌斷裂」，縫合手術、按時復健，約半年恢復正常生活。台北慈濟醫院骨科醫師李奕澄說明，胸大肌位於人體胸前表層，是覆蓋胸壁最外層、體積最大的肌肉之一，從胸骨與鎖骨一路延伸至上臂，負責肩關節內收與內旋，是執行推舉與支撐等上肢功能的重要肌群。當手臂處於外展、外旋狀態，又同時承受高重量時，胸大肌肌腱所承受的拉扯力量加劇，斷裂風險隨之增加。李奕澄說，胸大肌斷裂屬於相對罕見的運動傷害，主要發生在20至40歲、長期從事重量訓練的族群；臨床症狀包括急性劇痛、局部腫脹與瘀青、患側力量明顯下降等，外觀上也可能出現兩側胸部不對稱；若未及時治療，斷裂的肌腱可能逐漸回縮並產生沾黏，不僅上肢推舉與支撐力量會受損，外觀變形也可能成為永久性改變，對日常工作、自信心與生活品質造成長遠影響。李奕澄提到，檢查部分會先透過病史詢問與理學檢查，觀察胸型輪廓、瘀青分布、肌力變化與肌腱走向，並進一步以核磁共振檢查確認斷裂位置與程度。治療方式則需依病人狀況綜合評估。對於部分撕裂、功能需求不高的病人，可先採取保守治療，如休息、止痛藥物與復健訓練；但若為急性期完全斷裂，手術通常能帶來較佳的力量與外觀恢復。李奕澄表示，過去治療以傳統經骨縫合手術為主，近年則多採用縫線錨釘或皮質鈕扣等醫材進行固定，不僅固定強度佳，也能減少對骨頭與周邊組織的破壞，有效降低術後疼痛，並幫助病人及早展開復健。李奕澄補充，病人術後仍需依照醫師指引進行復健，整體而言，胸大肌修復後多數患者可望在半年內回到運動或工作，但實際時程仍需視受傷程度與復健遵從性而定。李奕澄提醒，民眾進行健身訓練務必循序漸進，增加重量與次數前一定要先確認姿勢正確，也要做好足夠暖身，且避免疲勞狀態下操作；若在臥推或推舉動作中出現胸口劇痛、患側明顯無力時應停止運動，並盡快就醫評估，以免造成進一步的傷害。