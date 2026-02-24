效力於日本職棒福岡軟銀鷹隊的台灣火球男徐若熙，正式展開其職業生涯的新篇章。隨著名列「2026 台日棒球國際交流賽」名單，徐若熙今（24）日已結束在宮崎的強化集訓啟程返台，準備於26日首度正式穿上軟銀隊的「王牌18號」球衣，在大巨蛋面對自己人——WBC中華隊。
軟銀首秀即對決台灣！徐若熙：終於可以回家
徐若熙去年底以3年總額上看4.72億日圓的合約加盟日職強權軟銀鷹，並承接了象徵王牌的18號背號。本次交流賽，軟銀特別安排他在26日晚間7點擔任先發，直接面對正為經典賽集訓的中華隊打線。對於這場旅日後的首場實戰就是「對決台灣」，徐若熙表示會展現最佳狀態，並感性直言：「終於可以回台灣！」
姿勢矯正找回巔峰狀態 球速穩定逼近150公里
在軟銀隊春訓期間，徐若熙接受教練團建議進行了投球姿勢微調。根據最新實戰投打練習（BP）數據，他目前狀態絕佳，不僅控球進壘點更為精準，最快球速也已來到149公里。徐若熙表示，教練團幫助他找回了2024年在中職時期的最佳投球感覺，這也讓他對即將到來的實戰充滿信心。
WBC官網點名「國際新星」 台日大戰前哨聲響起
徐若熙的實力不僅受到日職肯定，連WBC官網日前點名的「11位國際新星」中，他也高居第5位，被視為各國必須警戒的焦點人物。而26日的比賽除了是他的軟銀首秀，更是中華隊打線在正式開打前，檢驗強投壓制力的最佳機會。
交流賽資訊：大巨蛋兩強爭霸
「2026 台日棒球國際交流賽」將於台北大巨蛋引爆：
- 2月25日 19:00：福岡軟銀鷹 vs. 中信兄弟
- 2月26日 19:00：福岡軟銀鷹 vs. WBC 中華隊（徐若熙先發）
- 2月27日 15:00：北海道日本火腿鬥士 vs. WBC 中華隊
- 2月28日 15:00：北海道日本火腿鬥士 vs. 味全龍