▲陳子強（左）曾在日本電影《金田一少年事件簿 上海魚人傳說》和當年紅牌偶像堂本剛（右）同台合演。（圖／摘自Ｘ）

▲陳子強年輕時模樣帥氣，曾被網友稱為台灣超級帥哥之一。（圖／摘自陳子強 鋼絲團FB）

明華園三代出身的陳子強，遭企業女總裁A小姐控訴，自己砸了360萬元想幫他將畫作結合文創商品販售、做公益，沒想到兩人分手後，陳子強稱文創產品未獲本人授權，要求A小姐不准賣，她罵他負心又準備提告，陳子強則透過經紀人稱她惡意抹黑。50歲的陳子強，幼年即已出道當童星，還和堂本剛、友坂理惠合演過《金田一》電影，更曾經被網友點名是「台灣超級帥哥」的一員。近日捲入感情風波、遭前女友稱是負心漢的陳子強，11歲時就在《殭屍小子》系列影片中擔任要角，該系列曾經紅到日本，在電視台播映締造不錯的收視，更讓劉致妤一度成為比蘇菲瑪索更受日本人歡迎的外國女星，但陳子強等男童星都沒有這種人氣。不過他在退伍後，獲選演出《金田一》電影版，與當紅的堂本剛、友坂理惠有機會合作，也受到台灣影視界的期待，認為是小生接班人。在這部《金田一少年事件簿上海魚人傳說》中，陳子強扮演在上海的年輕男孩，與分飾金田一、美雪的堂本剛和友坂理惠被捲入神祕事件中。陳子強要和一千多人爭取這個演出機會，原先做好準備，沒想到見了導演只需要報名字，他先自我介紹再透過翻譯詢問能否展現一些專長，獲得同意後就露了一手翻筋斗的功夫和一些從小學過的武打動作，當天下午就知道自己雀屏中選。片子在日本拍了一個月，再到上海拍了二十多天，陳子強由於和堂本剛對手戲不少，當時建立了不錯的合作情誼，也一度有意往海外發展，最後仍然以台灣為演藝事業的重心，而且他剛開始拚事業時，較少參與明華園的演出，外界認為他走自己的路，和家族的事業做出區隔，他也一度受到影視界的力捧，只是條件不差，戲約也不少，仍然沒能真正坐上一線小生的位子。陳子強由於外形、氣質的因素，沒有變成偶像小生，倒是在本土劇裡常有機會亮相，網路上曾經討論過「台灣超級帥哥」的話題，有網友認為報章、媒體上的男偶像都是日本等「外人」的天下，不服氣稱台灣也有超級帥哥，只是缺乏自家人支持，被列出的人之中就有陳子強，覺得他可惜被侷限在鄉土或神怪劇，細路難以突破。其他還有張震、藍正龍、劉至翰等，目前也都各有各的一片天。