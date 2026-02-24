美國媒體也盤點出五大致勝關鍵，其中溫班亞瑪（Victor Wembanyama）更是致勝的第一功臣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬刺在超級球星維克多·文班亞馬（Victor Wembanyama）展現禁區主宰力的帶領下，最終以114：103擊敗活塞。（圖／美聯社／達志影像）

維克托．溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度展現雙向統治力，出賽36分鐘拿下21分17籃板6阻攻，其中8個進攻籃板為馬刺創造大量二次進攻機會。

▲底特律活塞搶下20個進攻籃板，卻無法形成持續攻勢。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA聖安東尼奧馬刺再度交出強勢表現，在主場以114：103擊敗底特律活塞，持續緊咬西區龍頭席位。本場為NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽重要卡位戰，西區龍頭之爭逐漸白熱化，馬刺展現成熟的攻防結構，比賽最明顯的分水嶺來自三分線。馬刺全場三分40投18中，命中率高達45.0%；反觀活塞僅36投7中，命中率19.4%。德文．瓦塞爾（Devin Vassell）火力全開，14投10中攻下28分，其中三分11投7中，成為拉開比分的第一推手。朱利安．尚帕尼（Julian Champagnie）則投進5記三分，貢獻17分，雙箭頭外圍火力讓活塞防線被迫外擴。活塞方面，康寧漢（Cade Cunningham）三分9投2中，全場26投僅5中，進攻效率受限，讓整體進攻流動性大幅下降。雖然馬刺整體籃板50：55落後，但溫班亞瑪的關鍵進攻籃板讓比賽節奏始終掌握在主隊手中。防守端6次阻攻與多次改變出手角度，有效干擾活塞禁區效率。活塞雖然禁區得分達62分，但多數來自高出手量，而非高效率轉換。馬刺全場送出32次助攻，42次進球幾乎皆透過團隊運轉完成；活塞僅21次助攻。德亞倫．福克斯（De’Aaron Fox）雖然僅得10分，但在第四節掌控節奏，確保球權流向最佳出手點。反觀活塞過度依賴單打，康寧漢大量持球進攻未能奏效，使比賽後段進攻明顯停滯。雙方皆出現16次失誤，但馬刺將活塞失誤轉化為21分；活塞僅從馬刺失誤中拿到13分。這8分差距在節奏緊湊的比賽中極具關鍵性。雖然活塞搶下20個進攻籃板，卻無法形成持續攻勢。馬刺的弱側輪轉與禁區協防讓活塞難以打出連續高潮。馬刺共有五人得分上雙，除瓦塞爾與溫班亞瑪外，尚帕尼17分、卡索（Stephon Castle）16分、福克斯10分。多點開花的結構，使活塞無法針對單一火力點進行防守壓制。活塞則以傑倫．杜倫（Jalen Duren）25分14籃板為核心，替補羅納德．霍蘭二世（Ronald Holland II）15分支援，但整體進攻支點不足，特別是在康寧漢低迷的情況下，進攻流暢度明顯受阻。馬刺此役在籃板與命中率並未完全占優，但透過三分效率、禁區影響力與團隊傳導，成功在西區競逐中再添重要一勝。