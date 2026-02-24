我是廣告 請繼續往下閱讀

▲針對遭告發的10人持股僅佔股本約0.5%，律師強調，絕對比例雖不高，但其具備內部人身分，卻能「未卜先知」在併購宣告前夕精準狂掃籌碼，才是涉嫌內線交易的定罪核心。（圖／中工提供）

老牌營建廠中工（2515）與寶佳集團的百億經營權大戰越演越烈！寶佳旗下大華建設日前公告取得中工逾 16.6% 股權，外界高度關注這是否代表市場派已穩操勝券？對此，中工委任律師田振慶律師於記者會後受訪時直言「目前看起來不會」，並點出奪取公司的兩大關鍵；同時他也揭露，寶佳此次直接宣告「併購」，全為避開泰山案的覆轍。而中工大動作對委託書通路商提告內線交易，背後更藏著精準斬斷對手後路的防禦戰略。田振慶律師剖析，在實務操作上，要取得一家上市公司的控制權，主要仰賴兩大支柱：第一是實際掌握的「股票持股數」，第二則是必須結合「委託書」通路商，代為徵求廣大散戶的支持。針對寶佳目前握有的 16.6% 股權是否具備絕對威脅？田律師表示，這完全取決於公司派現有大股東的持股比例與防守底氣。如果大股東本身持股穩定（例如達四、五成），16.6% 並不足以直接撼動經營權。尤其，中工即將於今年 5 月 21 日召開股東會，雙方勢必將在會中進行最終的籌碼對決。這番話也間接解釋了，為何中工這次的第一波反擊，就是對涉嫌內線交易的三大委託書通路商下重手提告；其戰略目的不僅是揪出不法，更是要在股東會大戰前夕，搶先斬斷對手極可能仰賴的徵求後援。回顧過去的經營權爭奪戰，市場派初期多半會宣稱是「純投資」，但這次寶佳卻依《企併法》大方公告目的就是「併購」。對此，田律師點出財經圈的內行看門道：「因為有一個血淋淋的例子，就是泰山案（泰山與龍邦爭奪戰）！」田律師解釋，當初龍邦爭奪泰山時，未依法明確申報併購目的，最終法院判決認定其具備併購實質，導致超過 10% 以上的股份被判定「無表決權」，吃了大虧。田律師直言：「寶佳這次手法很熟練，目的直接來，就是為了避免重蹈泰山案的覆轍，確保買進的股票都具備投票權。」至於本次遭中工提告的長龍、聯洲、全通等通路商高層與林文鵬律師等 10 人 ，合計買進 8,906 張股票 。會後經推算，相較於中工高達 150 多億元的龐大股本，這批持股比例大約僅佔 0.5% 左右。儘管絕對佔比看似不高，但田律師強調，提告的核心關鍵在於「時間點的異常精準」與「身分的利益衝突」。這些具備內部人或準內部人身分的被告 ，在寶佳 11 月 4 日公告併購前夕，從「零持股」狀態砸重金狂掃 ，這「未卜先知」的佈局，在法律上就是涉嫌內線交易 。中工期盼檢調盡速徹查，揪出這 0.5% 籌碼背後，是否隱藏著更龐大、意圖操縱股價的黑手 。