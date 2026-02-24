我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為了爭奪中工經營權，寶佳陣營強勢打出「績效牌」。圖為大華建設 2021 年建案動工資料照，寶佳藉此宣示其自 2020 年入主後，帶動大華建推案量暴增近十倍的強大經營實力。（圖／資料照片）

▲▼寶佳陣營強勢拋出12席中工董事與獨董的「全面提名」名單。其中最具爭議的，莫過於今日剛遭中工按鈴提告涉嫌內線交易的林文鵬律師，赫然名列一般董事候選人之中，雙方對立徹底白熱化。（圖／寶佳集團提供）

針對中工（2515）今（24）日大動作提告，市場派寶佳陣營不甘示弱，隨即拋出震撼彈反擊！寶佳透過佳峻投資、大華建設及堡新投資發布聯合聲明，宣布將以「全面提名」方式積極參與中工經營 。寶佳主打「翻轉中工」，不僅搬出旗下大華建過去營運暴增十倍、配息率高達九成的政績拉攏散戶 ，更直戳中工痛點，誓言改善工安裁罰與負面新聞 。令人矚目的是，剛被中工提告的律師林文鵬，竟也赫然名列寶佳提出的董事候選人名單中 。不過，針對寶佳強勢拋出12人提名名單，中工也冷靜反擊表示，目前股東會的實際應選董事席次仍未確定，雙方攻防持續白熱化。寶佳陣營在聲明中，以大華建設（2530）過去六年的經營成績作為最強背書 。聲明指出，自 2020 年參與大華建營運後，其建案數量從過去十年的 2 至 3 個，暴增至 2020 至 2030 年預計的多達 23 個，營運動能與績效成長近十倍 。大華建更於 2022 年第四季成功被納入 MSCI 全球小型成分股 。為了展現實質回饋股東的能力，聲明強調大華建憑藉扎實經營，自 2023 年起改為「每季發放股利」，且過去三年現金股利配發率高達 87% 至 90% 。寶佳企圖以此優異的財務數字，向中工股東證明其具備穩健獲利並回饋股東的能力 。針對中工目前的營運狀況，寶佳直言當務之急是「改善董事會架構」 。寶佳強調，未來將讓真正具備產業專業與實務績效的專家推動營運，藉由完善公司治理，強化 ESG 與工程風險管理 。聲明更直接點出，不僅要大幅降低中工在環境與勞工議題上的裁罰與負面新聞，也要有效減少工程相關爭議與訴訟風險 。佳峻投資也引述寶佳機構副董事長林家宏的理念，強調企業長期競爭力建立在「獲利能力」、「組織運作效率」及「對人才的尊重與報酬」三大核心 。董事候選人之提名皆以此為準則，確保能為員工與股東創造價值 。寶佳指出，此次提出的董事名單符合國際公司治理目標，以自然人董事為多數 。攤開寶佳提出的 12 人候選名單，除了具備營建實務經驗，更納入兩位曾任地方法院法官的律師林鴻達與許兆慶、資深會計師陳世洋，以及曾任外商銀行財富管理部執行副總裁的財務專家顏明宏，藉此提升董事會的專業深度與監督機制 。然而，這份名單中最大的震撼彈，莫過於被提名為一般董事的「林文鵬」 。中工今日才剛在記者會上，按鈴控告身兼寶佳關聯企業獨董的林文鵬涉嫌內線交易；寶佳卻毫不避諱地將其列入董事候選人陣容 。雙方在法律訴訟與股權爭奪上的正面對決，已徹底進入白熱化階段。