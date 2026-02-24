我是廣告 請繼續往下閱讀

▲活塞核心控衛康寧漢（Cade Cunningham）本季的外線命中率僅為 33.4%，低於過去兩年水平。（圖／美聯社／達志影像）

▲布朗（Jaylen Brown）打出生涯代表作，搭配深厚的替補陣容，讓波士頓的進攻效率高居聯盟前段班。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐約尼克（37勝21負）在本季確立了以布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）為核心的進攻體系，目標直指總決賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲克里夫蘭騎士於季中大膽交易得來哈登（James Harden）。雖然哈登加盟後一度帶領球隊打出七連勝，但如此重大的陣容調整在賽季末段通常伴隨著風險。（圖／美聯社／達志影像）

隨著例行賽逐漸進入尾聲，東部聯盟的競爭態勢已進入白熱化階段。本賽季東部展現出極高的競技水準，多支球隊均具備衝擊總冠軍的實力，但即便是位居前列的豪強，在進入高強度的季後賽前，仍有各自亟需克服的戰術短板。以下是針對東部四大奪冠熱門球隊的深度解析與弱點剖析。本賽季底特律活塞隊以42勝13負的戰績長期領跑東部，展現出強大的統治力。即便在主力缺陣期間，這支球隊依然接連擊敗季後賽級別的勁旅。然而，這支充滿活力的年輕隊伍在三分球表現上卻顯得捉襟見肘。目前活塞場均僅能命中11.2個三分球，命中率35.2% 更是位居聯盟後半段，低於東部其他所有爭冠對手。儘管休賽期引進了外線好手羅賓森（Duncan Robinson），但核心控衛康寧漢（Cade Cunningham）本季的外線命中率僅為 33.4%，低於過去兩年水平。雖然活塞憑藉頂尖防守與康寧漢的關鍵球能力彌補了火力不足，但在季後賽的七場系列賽中，單一的進攻模式恐成為對手針對的目標。緊追其後的波士頓塞爾提克（37勝19負）同樣保持強勁競爭力。在塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣的情況下，不過，塞爾提克在比賽節奏與製造犯規能力上存在明顯短板。他們場均僅有18.3次罰球機會，排名全聯盟倒數，這意味著他們與領先的活塞隊相比，每晚在罰球線上就少拿了8分以上。雖然塞爾提克習慣於這種低罰球頻率的比賽風格，且罰球命中率維持在八成左右的高水準，但在季後賽節奏放緩、防守強度增加的情況下，缺乏站上罰球線得分的能力，可能會在關鍵時刻讓進攻陷入膠著。儘管進攻火力兇猛，但其防守端組織能力的匱乏始終是外界關注的焦點。尼克目前的場均抄截與蓋帽數均排在聯盟後段，防守效率值亦落後於東部其他強權。雖然交易截止日前補強的阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）為後場帶來防守侵略性，但米契爾·羅賓森 (Mitchell Robinson)與麥克布萊德（Miles McBride）不穩定的健康狀況，讓尼克的防守端充滿變數。這使得布里吉斯（Mikal Bridges）與 阿努諾比（OG·Anunoby）須承擔極其沉重的防守責任，以彌補防守端的劣勢。克里夫蘭騎士（36勝22負）在經歷去年首輪出局的挫敗後，於季中大膽交易得來哈登（James Harden）。雖然哈登加盟後一度帶領球隊打出七連勝，但如此重大的陣容調整在賽季末段通常伴隨著風險。歷史規律顯示，鮮少有球隊能在季中進行核心異動後立即奪冠。哈登的到來從根本上改變了騎士的進攻生態，雖然他與米契爾（Donovan Mitchell）的組織能力相得益彰，騎士也展現出令人期待的新核心陣容，然而，在剩餘不到30場比賽的磨合期內，這支明星軍團能否在季後賽前達成完美的化學反應，將是克里夫蘭本季成敗的關鍵。