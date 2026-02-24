我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國隊正備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），今日在沖繩迎來第三場自辦熱身賽。儘管先發投手高永表首局遭遇亂流挨轟，但隨後穩定陣腳，加上後援投手金澤延狂飆154公里火球鎖定勝局，終場韓國隊以6：3擊敗韓職KIA虎隊，豪取熱身賽 3 連勝。韓國隊今日派出老將側投高永表先發，這也是他備戰正賽的重要觀察指標。一局上，高永表似乎仍在找尋手感，面對KIA虎隊洋砲卡斯楚（Castro），在兩好球後被鎖定一顆偏高的球路，擊成左外野方向的兩分砲，讓韓國隊起初陷入0：2落後。然而，擁有豐富經驗的高永表迅速調整，隨後兩局僅再被擊出1支安打，無失分。韓國隊打線在3局下展開反撲，靠著安賢民的長打帶起攻勢，配合朴東原的適時安打追回1分。5局下，韓國隊趁KIA更換投手之際，利用連續安打與對手守備失誤一舉灌進3分，將比分反超為 4：2。值得注意的是，這已經是韓國隊在熱身賽連續三場上演逆轉獲勝。在比賽末段，最令人矚目的莫過於遞補傷兵奧布萊恩（Riley O'Brien）入隊的21歲小將金澤延。金澤延在球賽後段登板救援，面對首名打者就以154公里（約95.7英里）剛猛速球祭出三振。他隨後雖投出一次保送，但立刻展現化解危機的能力完美收尾。金澤延的強勢表現讓韓國隊教練團吃下定心丸。由於原本預定的終結者奧布萊恩因小腿傷勢退賽，金澤延能否扛下後端局數一直備受期待，今日他以實力證明自己具備在WBC賽場對抗強敵的本錢。韓國隊目前在沖繩的6場熱身賽中已取得3勝0敗的佳績，整體備戰狀況逐步提升。根據賽程，韓國隊將於3月5日移師東京迎戰預賽首戰對手捷克隊。隨後，將分別於3月7日晚間對壘傳統勁敵日本隊、，並於9日晚間對戰澳洲，力爭晉級美國複賽的門票。