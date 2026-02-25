我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人可能利用「先簽後換」的方式，將詹姆斯送往騎士，並藉此換回明星中鋒賈瑞特艾倫（Jarrett Allen）。（圖／美聯社／達志影像）

▲將布朗尼詹姆斯納入交易包裹，被視為湖人展現清出薪資空間與徹底重建決心的舉動，同時也符合讓父子兩人在同一座城市繼續打球的願望。（圖／美聯社／達志影像）

▲總經理羅伯佩林卡（Rob Pelinka）目前手握三枚首輪選秀權，這讓他不論是在自由市場簽人，或是在交易談判桌上競爭頂級球星，都擁有前所未有的籌碼與槓桿。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊正準備在今年休賽季大展身手，球團高層預計將針對陣容進行多方面的深度升級。這一切的關鍵在於超級巨星勒布朗詹姆斯（LeBron James）的去留。這位即將滿41歲的傳奇球星將進入完全自由市場，若他最終選擇離隊，將徹底重塑湖人的財務版圖。其中若詹姆斯選擇透過先簽後換的方式返鄉加盟克里夫蘭騎士隊，根據美國媒體CBS報導，騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）可能成為包裹中的籌碼之一。隨著勒布朗詹姆斯可能離隊的傳聞不斷，重返克里夫蘭騎士隊再度成為熱門選項。根據ESPN記者戴夫麥克梅納明（Dave McMenamin）的消息，騎士隊非常歡迎這位家鄉英雄回歸。CBS體育記者山姆昆恩（Sam Quinn）更進一步指出，湖人可能利用「先簽後換」的方式，將詹姆斯送往騎士，並藉此換回明星中鋒賈瑞特艾倫（Jarrett Allen）。這項交易不僅能填補湖人禁區戰力，也能讓球隊在後詹姆斯時代迅速完成陣容重組。湖人新門面唐西奇（Luka Donic）特別會藉由擋拆發起戰術「餵球」給中鋒，過去他在達拉斯獨行俠與加福德（Daniel Gafford）、萊夫利（Dereck Lively II）都搭檔愉快，艾倫應該也會是他的好幫手。儘管湖人與佩頓華森（Peyton Watson）和塔里伊森（Tari Eason）等受限自由球員有所聯繫，但球團的野心顯然不止於此。內部已將密爾瓦基公鹿隊的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）視為休賽季的「終極大獎」。《The Athletic》記者山姆阿米克（Sam Amick）透露，若阿德托昆博請求交易，湖人將展開「全力追逐」。根據《露天看台體育》（Bleacher Report）記者艾瑞克賓卡斯（Eric Pincus）的規劃，湖人為了換得這位兩屆MVP，可能送出的「全明星級交易包裹」包含：2026年、2031年及2033年的首輪選秀權、潛力新秀達爾頓克奈特（Dalton Knecht）、布朗尼詹姆斯（Bronny James，預計送往他父親加盟的球隊）、防守大鎖賈瑞德范德比爾特（Jarred Vanderbilt）皆可用於交易。將布朗尼詹姆斯納入交易包裹，被視為湖人展現清出薪資空間與徹底重建決心的舉動，同時也符合讓父子兩人在同一座城市繼續打球的願望。受益於多位球員合約到期，湖人在今年夏天將擁有極為罕見的財務操作空間。根據ESPN專家鮑比馬克斯（Bobby Marks）的計算。即便保留奧斯汀里夫斯（Austin Reaves）的2090萬美元預約空間，湖人仍有約5100萬美元的預算。若德安德烈艾頓（Deandre Ayton）與馬庫斯史馬特（Marcus Smart）跳出合約，且湖人放棄所有自由球員（含奧斯汀里夫斯與布朗尼詹姆斯），薪資空間最高可達8000萬美元，將成為全聯盟購買力最強的球隊。總經理羅伯佩林卡（Rob Pelinka）目前手握三枚首輪選秀權，這讓他不論是在自由市場簽人，或是在交易談判桌上競爭頂級球星，都擁有前所未有的籌碼與槓桿。