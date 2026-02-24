我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬筱梅（左）產後模樣流出，她躺在床上手上抱著兒子，狀態與寶寶正臉照引發討論。

汪小菲與已故女星大S離婚後，2024年與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，去年馬筱梅宣布懷孕，昨（23）日順利生產，迎來兒子「小馬寶」。而馬筱梅產後與兒子的合照也在網路上瘋傳，照片中她素顏抱著兒子，對著鏡頭露出微笑，看起來氣色相當不錯；另外，馬筱梅返台生產，透露預計待在台灣做月子，1個月後將飛回北京。馬筱梅昨日順利生下兒子「小馬寶」，汪小菲正式升格三寶爸，而馬筱梅產後模樣也流出，她躺在床上手上抱著兒子，一手戳向寶寶的臉頰、露出微笑，即使素顏氣色仍看起來非常好。另外，寶寶的正臉照也曝光，五官非常立體，看起來是名小帥哥。照片曝光後，馬筱梅的狀態與寶寶外型立刻引發熱議，網友留言表示「這寶寶長得好看，大了肯定是個大帥哥」、「恭喜，真是個漂亮的寶寶」、「她的身材真的很好，到快生了的時候有一次看她直播，身材沒有走樣太多」、「寶寶鼻樑看起來好高」。汪小菲母親張蘭今日在社群平台開心宣布喜訊，透露媳婦馬筱梅已於昨日順利生產，讓她再度升格當奶奶。影片中張蘭笑得合不攏嘴，直誇新生兒哭聲宏亮、皮膚白嫩，相當討喜。據悉，包含月子餐、月嫂與月子中心安排等細節，馬筱梅多半親力親為，展現獨立作風。馬筱梅返台生產，她先前解釋原因，「第一我老公常常出差，我坐月子老公不可能一直在我旁邊陪著我、待在月子中心，所以我的朋友、家人都在這，可以幫忙」。不過做完月子後馬上就會回北京，預計待在台灣的時間僅1個月，並回應網友說：「在哪裡生產都不影響報戶口這些，因為我老公就是北京人嘛。」