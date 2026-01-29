我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬筱梅（右）去年和汪小菲（左）補辦完婚禮後就順利懷孕。（圖／翻攝自時尚新娘官方微博）

▲大S過世後，一雙兒女跟著爸爸汪小菲（右2）和繼母馬筱梅（左1）在中國生活。（圖／小紅書＠菲常莓好）

中國富商汪小菲與女星大S（徐熙媛）離婚後，2024年與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，兩人即將迎來第一胎，預產期在2月農曆春節期間。馬筱梅近日也開直播跟粉絲分享待產近況，表示她目前仍在中國養胎，預計臨盆前再飛回台灣生產、坐月子。馬筱梅也透露她的媽媽近日飛到北京，幫她一起照顧大S與汪小菲的兒女，只為了讓她可以多休息。馬筱梅近日孕肚越來越明顯，直播時粉絲也關心她的身體狀況，問她哪時候要生、寶寶應該是什麼星座的？馬筱梅回應粉絲，星座她目前也不清楚，因為預產期大概是在2個星座的交界點上。而她先前就曾透露農曆春節期間會生，加上這次的星座提示，粉絲猜測準確日期應該是在水瓶座與雙魚座的交界點，2月18日到19日之間，代表她倒數3週就要生了。馬筱梅也表示自己目前仍在中國工作，還會陪伴大S與汪小菲的兒女小玥兒、箖箖，粉絲擔心她照顧不來，馬筱梅透露小孩目前跟汪小菲媽媽張蘭一起住，都在附近，可以互相照料；加上她的媽媽也飛到北京了，可以和張蘭以及保母一起陪伴小孩，不會因為她懷孕就冷落小玥兒、箖箖。而馬筱梅先前也多次說過自己會回台灣生產、坐月子，主要是因為汪小菲工作忙，經常飛來飛去，沒辦法一直陪她，她待在台灣比較多家人可以幫忙照顧，因此馬筱梅預計臨盆前就會跟媽媽一起返台。不過她也透露自己返台生小孩前，還會先帶小玥兒、箖箖去廣州長隆度假、看水族館，可見她這個繼母其實也對小孩頗為用心。另外，直播到一半，馬筱梅也笑說小玥兒傳訊息給她，關心她「播完了沒」，結果打字打成：「你不玩了嗎」，讓她笑翻，直呼孩子催促她不要再工作，該回家了。她離開工作室攝影棚前，還帶了一堆業配的零食餅乾，說要回去跟小玥兒、箖箖分享，與大S的兒女互動感覺很自然。