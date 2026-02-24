我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《陽光女子合唱團》全台票房已累積至6.5億，共有230萬觀影人次，寫下台灣電影難得的佳績。（圖／壹壹喜喜提供）

悲情母親逼出觀眾眼淚 母女揪心羈絆成亮點

生命盡頭的最後救贖 〈幸福在歌唱〉響徹影廳

寬姐樂見國片再創佳績！盼望有更多打動人心的作品

台灣電影票房再創歷史新頁！近期勢如破竹的國片《陽光女子合唱團》票房狂破台幣6.5億元，一舉超越霸榜17年的《海角七號》（5.3億元）神話。王牌製作人「寬姐」邱瓈寬今（24）日出席新春媒體會時，分享觀影心得，坦言自己被劇情深深觸動並流下眼淚，她大讚劇中靈魂人物翁倩玉的精湛演技，直呼她「絕對值得拿下一座影后獎」。翁倩玉在《陽光女子合唱團》中飾演母親「楊玉英」，角色一生充滿坎坷。因生下遲緩兒，飽受丈夫的言語羞辱、外遇與家暴折磨，為了讓曾珮瑜飾演的女兒「美華」能好好活下去，玉英決心毒殺丈夫並帶著兒子共赴黃泉。造化弄人，被救活的玉英換來的是漫長的牢獄之災，以及女兒降至冰點的恨意。劇中女兒一句：「我每年這個時候都會來看妳，提醒妳是一個多爛多糟糕的媽媽！」不僅像把利刃刺在母親心上，也道盡了母女間難以修復的裂痕。即便不被諒解，玉英心中最掛念的始終是女兒，台詞說著：「我無時無刻不感到後悔，也無時無刻停止愛妳。」充滿無奈與自責。她深知自己無法奢求原諒，只能默默在心裡告訴自己：「她或許還在學會怎麼當一個母親。」在劇情高潮處，強忍著肝癌末期病痛的玉英，硬撐著身軀圓滿了合唱團的演出。雖然台上望去不見女兒身影，但美華其實一直躲在會場門外，聽著那首〈幸福在歌唱〉泣不成聲。這段極具感染力的演出，是讓許多觀眾落淚的橋段。身兼金牌經紀人與資深電影人的寬姐，過去親自執導的喜劇神作《大尾鱸鰻》與《大尾鱸鰻2》分別創下4.3億元與1.7億元的驚人票房，在國片影史上佔有舉足輕重的地位。如今看到《陽光女子合唱團》以6.5億元的超高票房，衝破了《海角七號》的高牆並刷新台灣影史紀錄，寬姐展現了電影人的大氣，樂見台灣國片市場能持續產出如此優秀、能深深打動人心的神作。