▲《陽光女子合唱團》全台票房已累積至6.5億，共有230萬觀影人次，寫下台灣電影難得的佳績。（圖／壹壹喜喜提供）

▲余香凝被《雙囍》粉絲封為「國民新娘」。（圖／水花電影提供）

《陽光女子合唱團》賣破國片最高票房數字紀錄後，仍然持續吸引大批觀眾走進戲院，春節期間的票房又破億，目前全台已累積6.5億，打破7億大關已不遠。睽違47年再拍台灣電影的翁倩玉，接獲破6億的喜訊自己感動到「再昏倒一次」。而大年初一上映的《雙囍》也一路保持新片票房冠軍的成績，全台票房破2600萬。早在春節假期正式展開的第一天，《陽光女子合唱團》就已宣告超越《海角七號》、成為台灣最賣座的華人電影票房冠軍，春節假期雖然也有新片推出，《陽光女子合唱團》依舊穩坐第一名的寶座，沒有被取代，也在春節期間再添了1億票房，對照跨年、元旦上映時首週票房也只有1000萬左右，有時廳內觀眾僅3、5位，今日的成績簡直有如奇蹟。無怪乎翁倩玉要笑稱，看到破6億又要再昏倒一次。之前網友針對《陽光女子合唱團》與《海角七號》的紀錄做比較，有不少人認為電影票價經過通貨膨脹，比賣座數字並不很精確，應該要拿觀影人數來比一比才對，現在《陽光女子合唱團》全台觀看人次也打破230萬人次，距離超越《海角七號》233萬人次也不遠，即將全面稱冠，編劇呂安弦與導演林孝謙坦言：「第一天5個人，到現在230萬人次的觀看，能觸及這麼多人的心，對我們是無比的榮幸。」林孝謙在拍攝過程中也早有計劃，故意留了好幾手，