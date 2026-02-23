我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林孝謙（前排左2）打造《陽光女子合唱團》，締造票房奇蹟。（圖／壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》差點失敗！林孝謙砸百萬硬拍

▲林孝謙（如圖）自掏腰包支付上百萬音樂版權費，義無反顧要拍出《陽光女子合唱團》。（圖／翻攝自林孝謙IG）

呂安弦耗時3年寫劇本！《陽光女子合唱團》大翻盤

▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙（右）、主演翁倩玉（中）及編劇呂安弦（左）先前出席謝票記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）

《陽光女子合唱團》票房6億狂飆中！名導演林孝謙攜手編劇呂安弦，歷時3年翻拍韓國經典，於去年12月31日誕出《陽光女子合唱團》，打造的「陽光宇宙」持續感染全台。近日林孝謙受訪分享電影幕後艱辛，拍攝初期因「演員不好找、監獄不好拍、監獄題材不賣座」致使沒人看好，還自掏腰包支付上百萬版權費，「所有人都說不會成功，但我還是要衝，我也很怕把所有積蓄都賠光。」林孝謙、呂安弦繼《比悲傷更悲傷的故事》後，再度合作《陽光女子合唱團》，先前2人接受《聯合報》訪問，談起電影前置時期不被看好的辛酸，外界質疑、疫情衝擊，加上業界普遍認為該片「演員不好找、監獄不好拍、監獄題材不賣座」，林孝謙表示：「所有人都說不會成功，但我還是要衝！」「為的是把一個觸動人心、寫實的故事說好。」林孝謙義無反顧，自掏腰包支付上百萬版權費，「因為愛，所以拍，但其實我也很怕、擔心把所有積蓄都賠光」，為了讓故事更貼近台灣觀眾，林孝謙與呂安弦相互配合，將劇本、角色性格、台詞等大量「在地化」，讓觀眾看見人性光明或黑暗一面。呂安弦則回憶道，花了3年打磨《陽光女子合唱團》劇本，「現在要吸引觀眾進戲院是非常困難的事，台灣電影很難有大特效、動作片，要怎麼吸引觀眾進戲院？那至少我給足情緒價值，如果進戲院是一種享受跟娛樂，那我就給他們滿滿想要的」，呂安弦感性喊話，相信觀眾會感受到這份善意。